2 người phụ nữ nhảy múa giữa phố sau khi cào tờ vé số cuối cùng: Số tiền thưởng khiến tất cả reo hò

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai người phụ nữ bật lên nhảy múa giữa phố đắc đang thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Theo nội dung được ghi lại thì thời điểm này, hai người phụ nữ đang cào vé số và khi phát hiện mình đã may mắn trúng độc đắc, họ đã không thể kìm nén được niềm vui sướng.

Thông tin trên tờ Tri Thức - Znews, chị Cẩm Thúy (sinh năm 1987), chủ đại lý vé số Tỷ Phú tại xã Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh) cho hay đại lý đã đổi giải đặc biệt vé số cào 1 tỷ đồng cho một người phụ nữ bán vé số dạo ở gần khu chợ Hưng Long vào sáng ngày 29/12/2015.

Theo chị Thuý chia sẻ thì người phụ nữ trong clip có hoàn cảnh khó khăn và như ngày nào sau khi bán vé số xong cũng ghé sạp mua vài tờ vé cào để tìm kiếm sự may mắn. Người phụ nữ ấy từng trúng nhiều giải nhỏ từ giải vào trăm nghìn đến giải tiền triệu.

Chia sẻ thêm về nội dung đoạn clip gây chú ý, chị Thuý cho hay ngày hôm đó, người phụ nữ mua 4 tờ vé cào cuối cùng của sạp. Khi cào xong và so kết quả, người này đã không thể tin được là mình vừa trúng độc đắc. Chính bản thân chị Thuý cũng bị bất ngờ khi người phụ nữ đưa tờ vé số cho chị so cùng.

Chị Thúy sau đó liên hệ đại lý cấp 1 để làm thủ tục đổi vé. Toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng được chuyển khoản ngay trong buổi sáng.

Một câu chuyện trúng số khác trong những ngày cuối năm 2025 cũng đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin trên Thanh Niên, đại diện của đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 1 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 1 tờ có dãy số 131861 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 12 năm 2025 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo chia sẻ từ phía đại lý thì chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông bán vé số dạo. Người này bán hết chỉ giữ lại 1 tờ có dãy số đó, không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy cũng ở gần đại lý, sau khi có kết quả xổ số ngày 30 tháng 12 năm 2025 thì đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.