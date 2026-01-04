Phát hiện sai phạm của nữ giám đốc SN 93 tổ chức hội thảo 6 ngày/tuần, bán thực phẩm chức năng giá 10-30 triệu đồng, chỉ đón khách trên 65 tuổi

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 22/12/2025, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh điều tra và Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Công ty TNHH ONNURI VINA (trụ sở tại khu đô thị Bắc An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội) do Nguyễn Thị Phượng (SN: 1993, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) làm Giám đốc. Kết quả, công an phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty

Các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhưng được “thổi phồng” như thuốc có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp... nhưng thực tế không có kiểm chứng khoa học, nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá "cắt cổ" gấp 8 -12 lần giá thực tế như: Bột củ sâm 30 triệu đồng, Thiên sâm 27 triệu đồng, Hắc sâm 22,4 triệu đồng, An Cung 3,8 triệu đồng, Cao hắc sâm nhung hươu 10,8 triệu đồng, Rễ sâm 15,8 triệu đồng...

Các đối tượng đã tổ chức hoạt động tư vấn, quảng cáo, giới thiệu và bán các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại địa điểm kinh doanh của công ty số 89 đường Phương Quan, xã An Khánh, Hà Nội. Định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, Phượng tổ chức hội thảo cho 30-50 người, chủ yếu là người cao tuổi.

Để lấy lòng tin, Công ty tổ chức trò chơi, tặng quà nhỏ (nước mắm, dầu ăn...), liên hoan, từ thiện và chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên, cấm sử dụng điện thoại tại chỗ. Công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp quảng cáo, tư vấn, giới thiệu về nguồn gốc sản phầm từ Hàn Quốc và thổi phồng tác dụng.

Sản phẩm được Nguyễn Thị Phượng nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một phần sản phẩm nhập từ Công ty Hanaro (đã dừng hoạt động). Bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến 22/12/2025, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm được thổi phồng công dụng, bán giá "cắt cổ"

Ngoài ra, nhân viên của công ty đã tìm kiếm công dụng trên mạng xã hội, tự tạo tem nhãn phụ, sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL - cũng chính là đơn vị liên quan đến hàng loạt vụ làm phiếu kết quả thử nghiệm giả, bị các Cơ quan điều tra phát hiện mới đây. Từ tháng 3/2024 đến nay, Công ty TNHH ONNURI VINA liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để tránh sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng, mỗi nơi tồn tại 5-6 tháng rồi chuyển địa điểm. Cơ sở tại An Khánh là cơ sở thứ 5 của Công ty.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm

Theo Công an TP Hà Nội