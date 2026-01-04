Tạm giữ bà chủ tiệm tạp hoá Nguyễn Thị Hà Ny

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 4/1/2026 cho Công an xã Long Thành vừa triệt xoá điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Hà Ny (sinh năm 1979, cư trú tại ấp 10, xã Long Thành) và Dương Hoài Trang (sinh năm 1982, cư trú tại ấp Bình Sơn, xã Long Thành).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Long Thành phát hiện một quán tạp hóa thuộc ấp 10, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, do bà Nguyễn Thị Hà Ny làm chủ, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 28/12/2025, Công an xã Long Thành tiến hành kiểm tra quán tạp hóa của bà Ny theo quy định. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện và thu giữ tại hiện trường một cuốn vở dùng để ghi chép các con số, ngày tháng liên quan đến hoạt động ghi số đề, cùng số tiền mặt 5.400.000 đồng. Toàn bộ tang vật được lập biên bản tạm giữ, niêm phong theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hà Ny (trái) và Dương Hoài Trang - Ảnh: Công an Đồng Nai

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Hà Ny khai nhận do kinh doanh tạp hóa tại nhà, có nhiều người dân qua lại mua bán hằng ngày, nên đã nảy sinh việc ghi số đề cho những người có nhu cầu. Từ giữa tháng 12/2025, bà Ny liên hệ với Dương Hoài Trang để thực hiện việc chuyển bảng số đề. Hàng ngày, bà Ny trực tiếp ghi số đề cho người chơi, đến khoảng 16 giờ sẽ tổng hợp nội dung ghi số và chuyển cho Dương Hoài Trang thông qua các ứng dụng Telegram và Zalo.

Theo thỏa thuận, bà Ny được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền ghi số đề trong ngày; việc thanh toán tiền trúng, tiền hoa hồng và đối soát sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau khi đối tượng Dương Hoài Trang trực tiếp đến nhà bà Ny.

Xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định trong ngày 28/12/2025, tổng số tiền dùng để ghi số đề của các đối tượng là 14.524.000 đồng; tổng số tiền tính ghi và số tiền trúng liên quan đến hoạt động này là 23.005.000 đồng.

Công an xã Long Thành đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò và mức độ liên quan của từng đối tượng, phục vụ công tác xử lý theo đúng quy định của pháp luật.