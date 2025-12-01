Khám xét nơi ở của Đinh Nguyên Kiệt, tạm giữ khẩn cấp bạn gái Mai Thị Kim Chi

Công an TP Đà Nẵng cho biết mới đây đã liên tiếp trấn áp thành công tội phạm ma tuý, đem lại bình yên cho nhân dân. Cụ thể:

Vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 24/12/2025, tại đường Nguyễn Sáng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Thị Thủy (SN 1997, trú phường Sơn Trà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 02 viên ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, với tinh thần khẩn trương, kiên quyết “đánh đến cùng”, Phòng CSĐTTP về ma túy đã nhanh chóng củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Thuỷ và Hoàng Anh. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2025, đơn vị phối hợp Cơ quan Công an phường Thanh Khê thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Quốc Anh (SN 2000, trú phường Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 13 viên thuốc lắc, 02 gói Ketamine, 01 điện thoại di động, 01 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, vào khoảng 18 giờ ngày 26/12/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cơ quan Công an phường Cẩm Lệ thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Nguyên Kiệt (SN 2000, trú phường Hòa Khánh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chi và Kiệt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn ma túy các loại gồm 24 viên thuốc lắc, 02 gói Ketamine, 36 gói ma túy dạng “nước vui”, 03 cục chất rắn nghi là ma túy, 01 cân điện tử, 01 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Thị Kim Chi (SN 2001, trú phường Hòa Khánh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Chi là bạn gái, sống chung với Đinh Nguyên Kiệt và đã tham gia giúp sức, hỗ trợ đối tượng Kiệt trong quá trình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.