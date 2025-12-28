Infographic: Toàn cảnh vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai khiến 9 người chết, 9 người bị thương

SaSa , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 21:04 28/12/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, xe khách 29 chỗ khi xuống dốc đã chạy rất nhanh, các thành viên đoàn thiện nguyện trên xe đang đi lên để kịp nấu ăn cho các cháu trường mầm non.

Infographic: Toàn cảnh vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai khiến 9 người chết, 9 người bị thương- Ảnh 1.

Vụ lật xe ở Lào Cai làm 9 người tử vong: "Vẫn chưa tin em trai đã ra đi mãi"
