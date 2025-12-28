CLIP 7 người đàn ông "quên" thanh toán 7 tô phở đặc biệt ở TPHCM

Ngày 28-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm 7 người đàn ông được cho là "quên" thanh toán tiền ăn tại quán phở K. trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông (TPHCM).

Sau khi phát hiện sự việc, chủ quán đã đăng clip cùng hóa đơn lên mạng xã hội với mong muốn nhóm khách nhìn thấy và chủ động liên hệ thanh toán.

Chủ quán phở ở TPHCM mong thực khách ghé quán trả tiền

Theo chia sẻ của chủ quán trên Facebook, nhóm khách gọi 7 tô phở đặc biệt cùng một chén tủy, trứng nhưng sau khi ăn xong đã lần lượt rời quán mà chưa trả tiền.

Chủ quán cho rằng có thể khách vô tình quên và mong họ quay lại thanh toán.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ quán phở K. xác nhận sự việc là có thật. Nhóm khách đi ô tô, do quán không có chỗ đậu xe nên họ đỗ xe nơi khác rồi đi bộ đến. Tổng hóa đơn gồm 7 tô phở đặc biệt trị giá 945.000 đồng và một chén tủy, trứng 55.000 đồng.

Sau khi ăn xong, 5 người rời quán trước, 2 người còn lại ngồi tại bàn. Khi được hỏi về việc thanh toán, nhóm khách có biểu hiện chần chừ. Do quán đông, nhân viên bận rộn nên cuối cùng cả nhóm rời đi mà chưa thanh toán.

Theo chủ quán, việc khách ăn uống quên trả tiền không hiếm gặp và thường sau đó họ sẽ quay lại thanh toán. Tuy nhiên, với hóa đơn gần 1 triệu đồng thì đây là lần đầu quán gặp trường hợp như vậy. Chủ quán mong nhóm khách sớm liên hệ để chuyển khoản thanh toán.

Trước đó, vào tháng 7-2023, một nhà hàng hải sản tại TP Hạ Long cũng từng đăng thông tin truy tìm nhóm 6 du khách "quên" thanh toán hóa đơn hơn 3,5 triệu đồng, trong đó tiền tôm hùm chiếm khoảng một nửa.

Do nhà hàng đông khách, nhân viên không kịp phát hiện và đến nay nhóm khách này vẫn chưa liên hệ trả tiền, nhà hàng chỉ còn hình ảnh từ camera.