Ba trẻ nhỏ chết đuối thương tâm tại hồ tưới cà phê ở Đắk Lắk

Chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có trẻ tử vong trong vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, 3 cháu bé gồm Vy Văn T. (SN 2018), Lý Văn N. (SN 2017), Lý Văn H. (SN 2018, em trai của cháu N.) và 2 cháu nhỏ khác cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly, rủ nhau đến tắm tại hồ nước phục vụ tưới cà phê của gia đình ông Vy Văn Nhiệm (SN 1958) cùng thôn.

Trong lúc tắm, các cháu T., N. và H. xuống hồ, còn 2 cháu nhỏ khác đứng trên bờ. Đến khoảng 10h30, ba cháu bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, 2 cháu bé đứng trên bờ chạy về nhà gọi bà Lý Thị Ẹt, nhà cách hồ khoảng 100m. Nhận tin, bà Ẹt cùng một số người dân gần đó chạy ra hồ ứng cứu.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước.

Người dân lần lượt vớt được ba cháu. Các cháu sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ea Kar cấp cứu nhưng cả ba đều không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kly cho biết, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân các cháu tử vong là do đuối nước, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Gia đình các nạn nhân đã có đơn xin không khám nghiệm tử thi, không yêu cầu gì thêm và đề nghị được mai táng theo phong tục địa phương.

Gần đây, tại xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) cũng xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Cụ thể, ngày 12/12, mẹ của 2 cháu nhỏ (8 tuổi và 4 tuổi) đi làm thuê cho người dân trong vùng. Chiều cùng ngày, đi làm về, người mẹ không thấy con ở nhà nên nhờ người đi tìm kiếm.

Sau đó, người dân phát hiện thi thể của cả 2 cháu ở dưới hồ nước gần nhà. Sau vụ việc, chính quyền xã Ea Hiao đã cử người thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Do gia đình các cháu thuộc hộ nghèo của xã nên nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi để hỗ trợ kinh phí mai táng. Được biết, bố 2 cháu bé đang ở xa nhà, người mẹ phải vất vả làm thuê khắp vùng để nuôi con.