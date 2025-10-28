Đã xác định danh tính cô gái đuối nước tử vong ở hồ Hoàn Kiếm, người thân tiết lộ thêm thông tin

Chiều 28/10, danh tính cô gái lội xuống hồ Hoàn Kiếm sau đó đuối nước tử vong, xảy ra sáng 25/10 đã được làm rõ. Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, nạn nhân trong vụ việc là chị Trịnh T.P. (sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Chị P. đã có chồng là anh T.D.L. và một con gái. Người thân của nạn nhân thông tin, chị P. đã rời khỏi nhà được một thời gian, con gái của chị đang sống cùng bố.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, chị P. có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Cơ quan chức năng bác bỏ thông tin cho rằng đây là một vụ tai nạn làm chị P. rơi xuống hồ. Theo xác minh, người này đã tự nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm, sau đó cởi bỏ quần áo.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không mặc đồ, lội ra hồ Hoàn Kiếm. Người này từ từ đi ra khu vực nước sâu rồi chìm dần. Sau đó, có 2 người đàn ông đã bơi ra cứu nạn nhân, đưa lên bờ hô hấp nhân tạo.

Hiện trường sự việc.

Theo báo cáo của Công an phường Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội), khoảng 7 giờ sáng ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện số 9 Hàng Khay) phát hiện một cô gái có dấu hiệu không bình thường đang bơi dưới hồ nên đã kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cảnh sát sau đó đã liên hệ lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Cảnh sát thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động cô gái trên di chuyển vào bờ nhưng người này không đi vào mà tiếp tục bơi ra giữa hồ. Sau đó, nạn nhân được Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng một người đàn ông ngoại quốc bơi ra cứu, đưa vào bờ.

Thời xảy ra sự việc, nạn nhân không mặc quần áo. Lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu nạn nhân tại chỗ, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng cô gái không qua khỏi.

Nữ nhân viên môi trường kể lại sự việc. (Ảnh: Như Hoàn)

Lời kể nhân chứng

Liên quan đến sự việc, một bảo vệ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, do hôm xảy ra sự việc, anh không có ca trực nên chỉ được nghe đồng nghiệp kể lại. Theo người bảo vệ, cô gái cứ lội dưới hồ và liên tục la hét, gào khóc ầm ĩ. Người dân quanh đó liên tục gọi và tìm cách kéo lên bằng sào, gậy,... từ lúc cô gái ở sát bờ nhưng không được.

Trước thông tin trên mạng xã hội về việc nhiều người cho rằng người dân "thờ ơ" khi chứng kiến sự việc, một số nhân viên trực thuộc Ban quản lý hồ và nhân viên môi trường đã lên tiếng để làm rõ những tình tiết phức tạp tại hiện trường.

Người bảo vệ nói, không có chuyện mọi người đứng trên bờ hồ livestream, chụp ảnh mà không nhảy xuống cứu cô gái như trên mạng xã hội lan truyền. Vì thấy hành vi của cô gái không bình thường nên mọi người cũng không dám trực tiếp tiếp cận. Mọi người không dám mạo hiểm nhảy xuống vì muốn cứu người đuối nước, người gặp nạn phải hợp tác, nhưng trong tình huống này, cô gái không hợp tác.

Chị N.T.H., một nhân viên môi trường xác nhận việc nạn nhân không hợp tác. Chị H. cũng tiết lộ: "Đây không phải lần đầu tiên của bạn ấy, đây là lần thứ 2 thứ 3 rồi". Theo chị H., trong những lần trước, đã từng có người nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng đã phải "đánh vật với bạn ấy ở dưới nước". Chính vì thế, người dân ở hiện trường hôm đó quyết định "chờ bạn ấy bình tĩnh lại hoặc mệt bớt mới nhảy xuống cứu". Nữ nhân viên môi trường khẳng định, không hề có chuyện mọi người thờ ơ mà vẫn liên tục hô gọi khi cô gái lội xuống nước lạnh.