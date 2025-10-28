Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản?

Ngày 28-10, TAND TP HCM đã tuyên án vụ tranh chấp thừa kế giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố nghệ sĩ) - bị đơn.



Xét xử vụ tranh chấp thừa kế liên quan nghệ sĩ Đức Tiến

Theo phán quyết, bà Nguyễn Ngọc Ánh được hưởng hơn 2 tỉ đồng, bé M.H – con gái vợ chồng Đức Tiến - được hưởng 1,4 tỉ đồng. Bà Nguyễn Bình Phương được nhận phần tài sản chung cùng phần di sản của chồng, tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng.

Phía bị đơn tham gia phiên xét xử

HĐXX tuyên chấp nhận di chúc lập tại Mỹ vào tháng 8-2023 của ông Đức Tiến, do bà Phương nộp cho tòa. Theo nhận định của HĐXX, di chúc hợp pháp và có giá trị pháp lý.

Ông Đức Tiến mất vào tháng 5-2024. Tại thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm mẹ ruột (bà Ánh), vợ (bà Phương) và con gái (cháu M.H). Tổng giá trị di sản được xác định hơn 6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, dù di chúc không đề cập tên bà Ánh, tòa vẫn tuyên bà được hưởng một phần di sản.

Theo HĐXX, căn cứ khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015, bà Ánh (mẹ ruột) và bé M.H (con chưa thành niên) là những người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc - nghĩa là vẫn được nhận phần di sản bắt buộc, dù ông Đức Tiến không chỉ định trong di chúc. Mỗi người được hưởng 2 phần 3 suất thừa kế theo pháp luật, tương ứng khoảng 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận bà Ánh có công sức giữ gìn, bảo quản căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP HCM – một trong các tài sản của ông Đức Tiến trong vụ án này, nên được cộng thêm 10% giá trị căn nhà vào phần thừa kế bắt buộc.

Theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015, nội dung về "người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc" được quy định như sau: Những người vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di chúc không cho họ hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, trừ khi họ từ chối nhận di sản hoặc là người không có quyền hưởng di sản: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động.



