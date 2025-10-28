Vụ ngạt khí ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân còn lại đang hôn mê, nguy kịch

Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tích cực gồm ông Nguyễn Quang Lành (SN 1989), bà Phan Thị Tú Trinh (SN 1992, vợ ông L.) cùng hai con gái là Nguyễn Thị Thanh Tr. (SN 2014) và Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2017).

Một bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Tâm Trí sang Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, cho biết 2 bệnh nhi đang được điều trị trong tình trạng rất nặng.

Bé Nguyễn Thị Thanh Tr. được chuyển đến từ Bệnh viện Tâm Trí trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy và phải dùng thuốc vận mạch. Bé Nguyễn Thị Thanh Th. được chuyển từ Bệnh viện C Đà Nẵng, cũng hôn mê và từng ngưng tim trước khi được hồi sức, hiện tiếp tục dùng vận mạch để duy trì sự sống.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện, cho biết vợ chồng ông L. - bà Tr. đều đang nguy kịch. Bệnh viện đang hội chẩn và triển khai mọi biện pháp để cứu các nạn nhân.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 10 giờ 45 phút ngày 28-10, tại nhà anh Lành ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây xảy ra tình trạng ngạt khí làm 8 người trong gia đình - gồm 4 người lớn, 3 trẻ em, 1 thiếu niên - ngất xỉu do thiếu ôxy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ quân sự xã Điện Bàn Tây đã huy động lực lượng phối hợp với người dân đưa người gặp nạn tới trạm y tế xã tổ chức sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển họ lên nút giao cao tốc để xe cứu thương đưa ra Đà Nẵng cấp cứu.

Đến chiều cùng ngày, 4 nạn nhân đã tử vong, gồm: cháu Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 2011), cháu Nguyễn Công Tr. (SN 2020), bà Nguyệt (75 tuổi) và em Thanh X. (SN 2006).