Có gì ở Hội chợ Mùa Thu mà đông vui thế này?

Video: Người dân nườm nượp đổ về Hội chợ Mùa Thu tham quan, mua sắm
Sáng 28/10, mặc dù là ngày đầu tuần, song khuôn viên Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) vẫn tấp nập hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025.
Sự kiện quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ khắp các vùng miền, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, thời trang, ẩm thực...
Hội chợ là sự kiện kinh tế - văn hóa có quy mô quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.
Hội chợ Mùa Thu không chỉ là nơi mua sắm, đây còn là không gian thưởng lãm, trải nghiệm văn hóa đặc trưng của từng vùng đất Việt.
Các gian hàng được bố trí theo từng chủ đề như: nông sản – đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang và khu ẩm thực truyền thống... giúp du khách dễ dàng tham quan, lựa chọn và mua sắm.
Nhiều du khách hứng thú thưởng thức các sản phẩm đến từ các tỉnh thành ngay tại gian hàng
Không chỉ mang đến những gian hàng đặc sản địa phương, nhiều tỉnh, thành còn góp mặt bằng các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống và hiện đại.
Ông Long quê ở Hưng Yên chia sẻ “Hội chợ thật đông vui, hàng hóa đa dạng, trình bày đẹp mắt. Tôi thích nhất là khu ẩm thực, món nào cũng hấp dẫn và mang đậm hương vị quê nhà. Không khí ở đây vừa nhộn nhịp vừa thân tình, đi một vòng mà thấy như được khám phá khắp mọi miền đất nước.”
Chỉ sau vài ngày khai mạc, Hội chợ mùa thu 2025 đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm
Rất nhiều bạn trẻ đã đến tham quan Hội chợ Mùa Thu để vui chơi và khám phá các hoạt động hấp dẫn tại đây.
Các trường mầm non trên địa bàn cũng tổ chức cho các em nhỏ tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa Thu, qua đó giúp các em có thêm niềm vui, mở rộng hiểu biết và bước đầu làm quen với nét đẹp văn hóa của các vùng miền trong cả nước.
“Phố Thu Hà Nội” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân, check-in... giữa khung cảnh rợp sắc vàng và không khí mùa thu đặc trưng của Thủ đô.
Giữa không gian nhộn nhịp của hội chợ, những món đồ chơi nặn tò he với đủ sắc màu và hình dáng khiến ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Tại hội chợ mùa thu, nghề mộc thủ công cũng góp mặt; những người thợ tài hoa miệt mài ngồi đục đẽo, tạo nên những món đồ tinh xảo và đậm chất truyền thống.
Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), sự kiện được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển kinh tế của Việt Nam năm nay.