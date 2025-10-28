Có gì ở Hội chợ Mùa Thu mà đông vui thế này?

Các trường mầm non trên địa bàn cũng tổ chức cho các em nhỏ tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa Thu, qua đó giúp các em có thêm niềm vui, mở rộng hiểu biết và bước đầu làm quen với nét đẹp văn hóa của các vùng miền trong cả nước.