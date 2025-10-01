Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Chiều nay (1/10), tại Trường Tiểu học Nghi Thu, Phường Cửa Lò, Nghệ An, hàng trăm học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh đã xếp hàng dài trước cổng trường để tiễn đưa em P.H.H. – học sinh của trường, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em H. cùng bố đã không may qua đời do ngạt khí từ máy phát điện vào chiều ngày 30/9. Sự ra đi đột ngột của hai bố con khiến gia đình, nhà trường và bạn bè vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Người vợ, người mẹ trẻ suy sụp, gục ngã khi cùng lúc mất đi hai người thân yêu

Gia đình và người thân tiễn đưa hai bố con đoạn đường cuối cùng

Khi đoàn xe tang đi ngang qua cổng trường, các thầy cô, bạn học và phụ huynh đồng loạt vẫy tay chào tạm biệt em. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên, nhiều người không kìm được nước mắt trước hình ảnh tiễn biệt đầy thương cảm.

Cô giáo chủ nhiệm của H. chia sẻ: "Trong lớp, H. là một cậu bé ngoan ngoãn, kháu khỉnh và hòa đồng với bạn bè. Em luôn được mọi người yêu mến. Sự ra đi của em để lại khoảng trống lớn trong lòng thầy cô và bạn bè".

Ngay từ chiều, nhiều bạn bè, học sinh tiểu học đã chờ sẵn hai bên đường để tạm biệt H. lần cuối

Chiều ngày 1/10, đoàn xe tang chầm chậm đưa linh cữu em P.H.H đi qua khu vực cổng trường tiểu học Nghi Thu

Nhiều bẹn bè, thầy cô và cả người dân chờ sẵn bên đường để đưa tiễn em đoạn đường cuối

Giáo viên của em H. tiến lại gần chiếc xe để nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu học trò nhỏ của mình

Nhiều người đã bật khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột cuả cậu học trò ngoan ngoãn

Nhiều người dân không thể cầm được nước mắt, bật khóc nữc nở trong giây phút tiễn đưa

Trước đó, sáng ngày 30/9, tại khối Thu Thủy 2, phường Cửa Lò đa xảy ra vụ việc đau lòng khiến hai bố con tử vong. Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông P.M.H. (34 tuổi), và con tra P.H.H. (7 tuổi).

Thời điểm này, người thân không thấy hai cha con ông H., nên mở cửa thì phát hiện cả hai người đã tử vong từ trước.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con ông H. ngạt khí độc do để máy chạy phát điện trong phòng khách. Lúc xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện.