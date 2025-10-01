Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân

Sáng 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Vào chiều 30/9, Tuân đã đến xin đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, báo Lao Động đưa tin.

Cũng theo báo trên, ngày 22/9, Tuân có đơn xin nghỉ tự túc và sau đó tiếp tục gửi đơn xin thôi việc tại một trường Trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày 29/9, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã ký quyết định chấm dứt công tác đối với Tuân theo nguyện vọng cá nhân.

Công an tỉnh Điện Biên thời gian qua cũng đã tiếp nhận nhiều nguồn tin báo liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của đối tượng. Theo báo Công an nhân dân, ngày 23/9/2025, Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ).

Lực lượng chức năng khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân. Ảnh: Báo NLĐ

Trong đơn, chị cho biết đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện sau khi đọc các bài đăng kêu gọi trên Facebook của Nguyễn Mạnh Tuân. Tuy nhiên, các khoản tiền không được công khai, minh bạch, khiến chị cùng nhiều nhà hảo tâm khác nghi ngờ về việc số tiền có đến được người cần giúp đỡ hay không.

Quá trình xác minh cho thấy từ tháng 12/2016, Tuân đã xây dựng nhiều tài khoản mạng xã hội để kêu gọi từ thiện. Trong đó có: Facebook cá nhân Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh); Facebook Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi); Facebook Lãng tử Tây Bắc; Cùng nhiều tài khoản khác như Kẻ Lãng Du…

Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền từ thiện. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm không được chuyển đúng địa chỉ hoặc đủ số lượng như đã kêu gọi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời mở rộng xác minh các nội dung liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện của Nguyễn Mạnh Tuân.