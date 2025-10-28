Khánh Hòa: Nhiều điểm sạt lở chia cắt giao thông trên đèo Khánh Sơn

Nhiều điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa. Video: Người dân cung cấp.

Chiều 28/10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn đã khiến tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Khánh Sơn . Theo thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng Khánh Hòa, có 7 điểm sạt lở, trong đó có 4 điểm sạt lở lớn thuộc địa phận xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa.

Đất đá tràn xuống Tỉnh lộ 9 đoạn qua đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại hiện trường, đất, đá kèm nước tràn xuống lòng đường khiến giao thông bị ách tắc. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị liên quan đã lập tức chốt chặn, hạn chế phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Máy móc đã được huy động tối đa, chạy đua với thời gian và thời tiết để khẩn trương dọn dẹp đất đá, thông tuyến trở lại.

Taluy âm trên Tỉnh lộ 9 bị sạt lở.

Đất đá chắn ngang đường khiến các phương tiện giao thông bị ách tắc.

Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 27/10, một lượng lớn đất đá và cây lớn bất ngờ đổ ập, chắn ngang đường, gây cản trở cho hoạt động của các phương tiện giao thông quốc lộ 27 đoạn qua đèo Sông Pha nối hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.