Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Ngày 27/10, lãnh đạo UBND xã Phước Thành, TP Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra sạt lở đất, hàng tấn đất đá đổ ập xuống đường vùi chiếc xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

Hàng tấn đất đổ vùi lên chiếc xe tải, tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc. Ảnh V. Phức

Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại địa phận thôn 2, xã Phước Thành. Thời điểm trên, chiếc xe tải (chưa rõ BKS) của hộ tiểu thương Q. L. (trú xã Khâm Đức) trên đường từ xã Phước Thành về lại Khâm Đức, khi đi đến đoạn dốc núi thôn 2 thì bất ngờ gặp sạt lở. Hàng trăm khối đất đá đổ xuống, chôn vùi hơn nửa thân xe, may mắn, tài xế kịp đạp cửa xe nhảy xuống thoát nạn.

Nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động xe múc đến hiện trường san gạt khối đất đá, cứu hộ xe và thông tuyến. Tuy nhiên, do mưa lớn công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phường Bàn Thạch hỗ trợ chiếc xe ô tô bị lao xuống hố sâu đưa lên bờ.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng đang cứu hộ một xe ô tô lao xuống hố nước sâu.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa nay (27/10), trong lúc lực lượng quân sự, dân quân tự vệ phường trên đường đi hỗ trợ nhân dân đã phát hiện một chiếc ô tô lao xuống hố nước sâu thuộc Tổ 5 – Khối phố Tân Thái, phường Bàn Thạch. Tài xế cho biết do mưa lớn không nhìn thấy rõ đường nên khiến chiếc xe chệch khỏi đường lao xuống nước sâu.

Rất may, khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của phường đang trên đường đi hỗ trợ nhân dân vùng ngập lụt phát hiện và cùng nhau kéo chiếc xe ô tô lên trên bờ an toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Dốc toàn lực ứng phó mưa lũ, sạt lở, hỗ trợ nhân dân

Ngày 27/10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn có công văn yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan triển khai tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.

Lực lượng chức năng xã biên giới La Dêê hỗ trợ di dời bà con vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn

Theo đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ , kịp thời thông báo đến nhân dân để chủ động ứng phó; triển khai phương án phòng, chống thiên tai và báo cáo công tác ứng phó và tình hình thiệt hại.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất ...; Chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất;

Chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét .

Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét,...

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với lực lượng quân đội và các địa phương xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở không lưu thông được; bố trí hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các tuyến đường bị sạt lở; nghiên cứu và đề xuất các giải pháp khắc phục lâu dài, phù hợp và bền vững

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương xác định các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở có khả năng ảnh hưởng đến nhà ở của người dân; tham mưu các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, chú trọng đề xuất các dự án di dân vùng thiên tai đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra…