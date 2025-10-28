Ai thấy đối tượng Lê Như Quý gọi ngay 0397387391

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Lê Như Quý (SN: 1991; thường trú tại: xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá) về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra, vào tháng 10 năm 2024, đối tượng có hành vi vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lê Như Quý (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 08/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Như Quý về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuývà Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Như Quý.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về m.a t.uý CATP Hà Nội (SĐT: 0397387391), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.