Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Thị Huyền Thu sinh năm 1996

Công an TP Hà Nội ngày 28/12 cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ vụ mua bán hơn 250 kg pháo nổ trái phép

Trước đó, khoảng 13h30’ ngày 15/12/2025, tại khu vực đường nội khu Khu đô thị Nam Thăng Long, Tổ công tác của Công an phường Phú Thượng phát hiện một xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe có 11 kiện hàng hình hộp chữ nhật đều là pháo nổ. Đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận được Lê Tiến Anh (SN 2006; trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) thuê vận chuyển hàng.

Công an phường Phú Thượng đã triệu tập Lê Tiến Anh đến cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo bị thu giữ là của mình. Tại chỗ ở của Lê Tiến Anh, cơ quan Công an thu giữ thêm khoảng 50 kg pháo các loại. Tổng số lượng pháo nổ thu giữ là 257,743 kg.

Đối tượng Lê Tiến Anh cùng tang vật thu giữ - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Mở rộng điều tra, Công an phường Phú Thượng đã xác định nguồn gốc số pháo trên là của Nguyễn Thị Huyền Thu (SN: 1996, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Tại chỗ ở của Thu, cơ quan Công an thu giữ 2 hộp pháo có khối lượng là 350 gam.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Thu và Lê Tiến Anh về tội buôn bán hàng cấm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.