Bắt giam Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà vì cấu kết tham ô hơn 17,7 tỷ đồng của Công ty CityZoo

Ngày 27/12, , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Huỳnh Văn Lam (SN 1995, trú tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, trú tỉnh Lâm Đồng) về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo, địa chỉ số 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà

Bước đầu xác định, vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2/2025; công ty CityZoo do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Quá trình điều tra xác định, Lam - nhân viên quản lý, thu hồi công nợ đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng, cùng với quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty, để câu kết với Hà - nhân viên kế toán chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không thực hiện việc nộp vào tài khoản Công ty CityZoo, mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Huỳnh Văn Lam đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của doanh nghiệp. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỷ đồng.

Tại công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.