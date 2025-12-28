Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyền sinh năm 1990

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên do Nguyễn Văn Tuyền làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 3 công nhân đang thực hiện việc dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén nhãn hiệu nước ngoài (D-nee, Fineline, Japar, Essence...) lên các can nhựa chứa dung dịch lỏng, cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động đóng gói.

Quá trình kiểm tra, Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén các loại, cùng số lượng lớn vỏ thùng carton, tem nhãn, nắp chai nhựa, công cụ phục vụ việc dán tem.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tại cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận: Do thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ nhiều và nhiều người sử dụng, Tuyền đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa được đóng tem, nhãn mác và được tặng kèm các tem, nhãn mác giả các thương hiệu như D-nee, Family, Seiko, Fineline, Essence.

Trong khoảng hơn 6 tháng, Tuyền đã mua khoảng hơn 4.000 can nước giặt vỏ màu trắng loại 3 lít, chưa dán tem, nhãn mác, cùng nhiều tem, nhãn mác mang thương hiệu D-nee, Family, Seiko, Fineline và khoảng 400 can nước rửa chén gắn nhãn (Talau) Lion.

Sau đó, Tuyền thuê người dán tem mác của các thương hiệu nêu trên vào các can nhựa đã mua, rồi đóng thùng và bán ra thị trường được khoảng hơn 400 can, số còn lại chưa kịp bán ra thị trường thì bị tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.