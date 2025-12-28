Vụ gia đình 3 người chết ở Lạng Sơn: Hé lộ biểu hiện bất thường của người chồng trước khi xảy ra chuyện

Vụ việc phát hiện 3 người trong 1 gia đình tử vong bất thường xảy ra tại xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Danh tính các nạn nhân trong vụ việc là anh: Vũ Thanh Tùng (32 tuổi), chị Lường Thị Quỳnh (25 tuổi, vợ anh Tùng) và cháu L.N.Q. (sinh năm 2021), con gái anh Tùng và chị Quỳnh.

Trao đổi trên báo Lao Động chiều 27/12, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Sự việc được xác định là xảy ra vào lúc gần 4 giờ sáng cùng ngày. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, xác minh.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc được xác định là do người chồng đã sát hại vợ con rồi tự tử.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh làm nghề bán tạp hóa, trú tại thôn Bảo Thanh, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian gần đây, anh Tùng có hiểu hiện trầm cảm, tâm lý bất ổn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Được biết vợ chồng anh Tùng có 2 người con gái. Thời điểm xảy ra sự việc, một cháu đang ở nhà ông bà.