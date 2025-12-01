13 người Việt trốn khỏi khu lừa đảo ở Campuchia

Từ những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, nhiều lao động người Việt Nam bị lừa sang Campuchia, giam giữ, đánh đập và ép tham gia các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Những ngày cuối năm, giữa rừng sâu khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 13 người Việt Nam trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn, lần theo đường rừng tìm đường trở về quê hương. Họ vừa trốn thoát khỏi khu Ô Xa Mát 2 – nơi được các nạn nhân xác định là điểm giam giữ, cưỡng bức lao động của các đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Phía sau những bước chân trốn chạy là chuỗi ngày bị lừa gạt, tước đoạt tự do và bạo hành thể xác, tinh thần, bắt đầu từ những lời quảng cáo quen thuộc: "việc nhẹ, lương cao".

Khởi đầu từ một cái bẫy trên mạng xã hội

Vàng A, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Điện Biên, rời quê đi Bắc Ninh làm công nhân với mong muốn có thu nhập ổn định. Trong thời gian làm việc tại một công ty ở khu vực Hạp Lĩnh, Nam Sơn (Bắc Ninh), A thường xuyên sử dụng Facebook để giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm khác.

Một tài khoản có tên "Con đường danh vọng" đăng thông tin tuyển lao động với mức thu nhập hấp dẫn đã khiến A chú ý. Sau khi để lại số điện thoại, A được một người tự xưng Nguyễn Văn H liên hệ qua Zalo, giới thiệu công việc "đi phụ xe bốc hàng" tại các tỉnh phía Nam, thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi chuyến, chi phí đi lại do phía tuyển dụng chi trả.

Tin tưởng, ngày 16/11/2025, Vàng A bắt xe khách từ Bắc Ninh vào TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi xe gần đến bến xe Miền Đông, A được yêu cầu xuống xe giữa đường với lý do "có người đến đón". Một chiếc taxi không rõ hãng xuất hiện, đưa A đi tiếp trong sự mơ hồ và bất an.

Chuyến xe định mệnh và những trận đòn nơi đất khách

Theo lời kể của nạn nhân, trong quá trình di chuyển, A được cho ăn uống rồi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Khi tỉnh lại, A đã ở trên một chiếc xe khác do người Campuchia điều khiển. Những tin nhắn từ người môi giới lúc này lộ rõ bản chất: A bị đưa sang nước ngoài làm việc tại một cơ sở kinh doanh game.

Phản đối và yêu cầu quay về, A bị đe dọa, đồng thời được hứa hẹn trả từ 80 đến 100 triệu đồng nếu "làm xong việc". Trong tâm lý hoang mang nơi đất khách, A buộc phải tiếp tục di chuyển.

Rạng sáng 20/11/2025, A bị đưa vào một khu vực gồm nhiều tòa nhà cao tầng, có hàng rào và bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, A được thông báo đang ở Campuchia, chủ quản là người Trung Quốc. Điện thoại, giấy tờ bị thu giữ. A cùng nhiều người Việt khác bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến theo kịch bản có sẵn.

Công việc kéo dài từ 7 giờ 30 sáng đến 23 giờ đêm. Không hoàn thành chỉ tiêu, A bị đánh đập, phạt đứng, phạt roi điện, bỏ đói. Những người phản kháng bị nhốt riêng, chịu tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.

Những nạn nhân khác và vòng xoáy cưỡng bức lao động

Cùng bị phát hiện trong đợt này còn có Lạc, trú tại tỉnh Ninh Bình. Nạn nhân cho biết bị dụ dỗ qua Facebook với lời mời "xách vàng lậu qua cửa khẩu", mỗi chuyến được trả 30 triệu đồng. Khi đến TP Hồ Chí Minh, Lạc bị đưa lên ô tô, mê man ngủ và tỉnh dậy tại Campuchia.

Tại khu Ô Xa Mát 2, Lạc bị ép ký giấy nợ 400 triệu đồng với lý do "tiền mua người". Từ chối làm việc, Lạc bị nhiều bảo vệ đánh đập, sau đó buộc phải sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để lừa đảo người Việt trong nước. Không đạt chỉ tiêu, nạn nhân tiếp tục bị bạo hành, bỏ đói, giam giữ trong phòng kín.

Các nạn nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị lực lượng BĐBP tỉnh Lâm Đồng bắt giữ ngày 20/12/2025. (Ảnh BĐBP)

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có Võ Thanh, sinh năm 2008, trú tại tỉnh Tây Ninh. Mới 17 tuổi, Thanh tìm việc trên Facebook để phụ giúp gia đình và bị dụ sang Campuchia "bán hàng tại chợ". Ngay khi qua biên giới, Thanh bị giam giữ, ép làm công việc gọi điện lừa đảo. Không đạt chỉ tiêu 100 triệu đồng mỗi tháng, Thanh bị đánh, phạt quỳ, bỏ đói trong nhiều ngày.

Hồi chuông cảnh báo từ những đường dây tội phạm xuyên biên giới

Từ lời khai của các nạn nhân, các cơ quan chức năng xác định các đường dây này hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công rõ vai trò. Người Việt làm nhiệm vụ tuyển mộ, dẫn dụ; các đối tượng nước ngoài trực tiếp quản lý, giam giữ và điều hành hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn phổ biến là cho nạn nhân ăn uống có pha thuốc, thu giữ toàn bộ giấy tờ, điện thoại, tạo áp lực nợ nần để khống chế tâm lý và ép buộc lao động.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng rà soát nhân thân, hoàn tất thủ tục bàn giao các nạn nhân về địa phương, gia đình quản lý. Theo Đại tá Nguyễn Thành Đính, những vụ việc này tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người lao động, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Không có công việc nào "việc nhẹ, lương cao" nhưng không hợp đồng, không địa chỉ rõ ràng, không thủ tục pháp lý minh bạch.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng môi giới, đồng thời phối hợp hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Bởi phía sau những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội có thể là cánh cửa dẫn tới một "địa ngục trần gian", nơi con người bị biến thành công cụ phạm tội.