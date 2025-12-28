Đi làm dịp Tết Dương lịch được hưởng lương thưởng ra sao?

Đi làm ngày lễ, người lao động có thể nhận tới 490% lương

Theo phương án được Chính phủ thống nhất, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ thứ Năm (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026). Với khu vực doanh nghiệp, lịch nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định, song Tết Dương lịch vẫn là ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày lễ. Trường hợp đi làm vào ngày này, người lao động được tính lương làm thêm giờ với mức cao.

Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, khi làm việc vào ngày nghỉ lễ, người lao động được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa kể 100% tiền lương ngày lễ vẫn được hưởng. Ngoài ra, người lao động làm việc thêm giờ vào ban đêm sẽ nhận được mức lương cao hơn theo quy định.

Nếu làm việc thêm giờ vào ban đêm, người lao động sẽ nhận được ít nhất 490% lương (gồm 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ + 30% lương làm việc vào ban đêm + 60% lương làm thêm giờ vào ban đêm).

Nếu làm việc vào ban ngày, người lao động sẽ nhận được ít nhất 400% lương (gồm 100% lương của ngày làm việc bình thường + 300% tiền lương ngày lễ).

Đây được xem là mức đãi ngộ cao, nhằm bù đắp cho người lao động phải làm việc trong thời gian nghỉ lễ.

Không bắt buộc nhưng nhiều nơi vẫn chi đậm

Theo quy định của Bộ luật Lao động, tiền thưởng không phải là khoản bắt buộc. Việc thưởng hay không, mức thưởng bao nhiêu phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh và quy chế thưởng do người sử dụng lao động ban hành sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Dù vậy, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn bố trí khoản thưởng dịp Tết Dương lịch như một hình thức động viên, giữ chân người lao động ngay từ đầu năm.

Tại TPHCM, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất là hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , đến thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch 2026 với sự chênh lệch khá lớn giữa các doanh nghiệp.

Tại TPHCM, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất là hơn 1,1 tỷ đồng, mức thấp nhất khoảng 750.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với năm trước.

Tại Bắc Ninh, mức thưởng cao nhất gần 220 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ khoảng 100.000 đồng/người.

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức thưởng cao nhất lên tới 140 triệu đồng/người; mức thấp nhất khoảng 50.000 đồng/người, phổ biến ở các doanh nghiệp FDI và dân doanh.

Ở Tây Ninh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân đạt 2,26 triệu đồng/người; cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Tại Thanh Hóa, mức thưởng cao nhất được ghi nhận là 100 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp tư nhân; trong khi mức thấp nhất khoảng 50.000 đồng, chủ yếu tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, tại Đồng Nai, một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công bố mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất lên tới 228,5 triệu đồng/người.

Bên cạnh thưởng bằng tiền mặt, nhiều doanh nghiệp còn triển khai các hình thức chăm lo khác cho người lao động như tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết từ công ty và công đoàn cơ sở, hỗ trợ vé xe hoặc bố trí xe đưa công nhân về quê.