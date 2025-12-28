Nhìn chung, thời tiết các khu vực có sự phân hóa rõ rệt, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Bắc Bộ

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, từ 31/12/2025 đến 01/01/2026, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác. Trưa và chiều trời nắng, tuy nhiên sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 đến 26°C, có nơi trên 26°C; thấp nhất từ 17 đến 20°C, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 16°C.

Từ đêm 01/01 đến 04/01/2026, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi. Riêng đồng bằng và ven biển trong đêm 01 đến 02/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất giảm còn 20 đến 23°C, thấp nhất phổ biến 16 đến 19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Người dân đi chơi dịp Tết dương lịch

Thanh Hóa đến TP. Huế

Trong hai ngày 31/12/2025 và 01/01/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26°C, thấp nhất 17 đến 20°C.

Từ đêm 01/01 đến 04/01/2026, phía Bắc khu vực này có mưa vài nơi, riêng ngày 01 đến 02/01 có mưa rải rác. Phía Nam xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động 20 đến 23°C, thấp nhất từ 17 đến 20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ, ban đêm khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 20 đến 23°C, phía Nam từ 23 đến 25°C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 25 đến 28°C, riêng phía Nam có nơi trên 28°C.

Từ ngày 02 đến 04/01/2026, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rải rác, có nơi xuất hiện dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 23 đến 27°C, phía Nam 27 đến 30°C; thấp nhất phía Bắc 20 đến 22°C, phía Nam 22 đến 24°C.

Tây Nguyên

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, từ 31/12/2025 đến 04/01/2026, khu vực Cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28°C, có nơi trên 28°C; thấp nhất từ 15 đến 18°C, có nơi dưới 15°C, trời se lạnh về đêm.

Nam Bộ

Tại Nam Bộ, thời tiết trong suốt kỳ nghỉ lễ khá ổn định. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 33°C. Nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông từ 20 đến 23°C, miền Tây từ 23 đến 25°C.