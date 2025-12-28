Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổi

Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Được biết, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát chở theo đoàn thiện nguyện di chuyển từ Hà Nội tới điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, bất ngờ gặp sự cố, lao khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế không qua khỏi trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.

Tai nạn bất ngờ đã biến chuyến đi sẻ chia thành ký ức đau lòng. Chiếc xe đưa theo ước mong mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao nhưng phải dừng lại giữa chặng đường trong sự mất mát không ai ngờ tới.

Trong số những người đã ra đi, sự mất mát của một cô giáo mầm non T.A. còn rất trẻ khiến đồng nghiệp, người thân và bạn bè không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng nghẹn ngào liên tục được gửi đến cô.

Bài đăng của T.A. về chuyến đi

Chú thích ảnh

Những lời chia buồn được gửi đến T.A.

“T.A ơi, về đến nhà rồi cậu ạ… Yên nghỉ nhé cô gái. Người con gái luôn tràn đầy năng lượng trong mắt chúng tớ, hẹn kiếp sau chúng mình vẫn sẽ là bạn với nhau.”

“Thương cô gái nhỏ. Nhận tin em mà bàng hoàng, không dám tin. Em đã sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa lắm, T.A ơi…”

“Bạn tôi ơi, tôi thương bạn lắm. Chơi với nhau từ thuở bé, lúc nào tôi cũng quý bạn vì bạn luôn vui vẻ, tích cực. Lớn lên rồi tôi vẫn ngưỡng mộ bạn vì bạn luôn nỗ lực làm việc, chăm chỉ, giỏi giang. Tôi không nghĩ là bạn lại phải chào thế giới này theo cách không ai mong muốn. Dù biết bạn không đọc được những dòng này, nhưng ở nơi xa, tôi mong bạn yên nghỉ.”

“Chị biết là em mà bàng hoàng quá, thương quá em ơi. Cô gái xinh đẹp, nhiều năng lượng. Yên nghỉ em gái nhé. Em đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và yêu thương.”

“Em ơi, có lẽ em sẽ chẳng thể đọc được những dòng này. Nhưng chị vẫn viết, viết để vơi nỗi lòng, viết để vơi nỗi nhớ mong. Chị vẫn luôn ghi nhớ bóng dáng em, một cô bé mà ai gặp cũng khó quên ngay từ ánh mắt đầu tiên: xinh đẹp, nhiệt huyết, rạng rỡ. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều có thể hình dung về em. Chị còn định đợi sau này em cưới, còn được em nhớ đến, còn đợi em mời, nhất định chị sẽ đi. Vậy mà sao lại như thế này hả em… Bất ngờ, hụt hẫng. Cứ nghĩ em ở một nơi lạnh, trong không khí những ngày cuối năm, chị lại buồn không thôi. Nhưng biết làm sao được em ơi. Em mãi mãi chỉ hơn 20… Mong nơi xa, em sẽ yên nghỉ…”

Có người vẫn chưa tin nổi sự thật. Có người nghẹn ngào nhắc lại những dự định còn dang dở, những lời hẹn rất đời thường chưa kịp thực hiện. Tất cả dừng lại ở hai chữ “giá như”.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 do tài xế sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) điều khiển, chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Khi đến đoạn đường trên, xe có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng, khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khoảng 18h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được chuyển đến cấp cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí theo phác đồ chấn thương nặng. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương, tổn thương sọ não, xương khớp và nội tạng; một số bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu.