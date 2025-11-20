Lật thuyền trên sông Gianh: Vợ bơi được vào bờ, chồng mất tích

Lực lượng cứu hộ của phường Bắc Gianh cùng người dân chạy dọc sông Gianh tìm kiếm trong gió lạnh cuối chiều 20-11.

Chiều 20-11, bà Trần Ngọc Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết UBND phường đã huy động gần 100 người, gồm công an, quân sự, lực lượng cứu nạn cùng người dân địa phương, triển khai nhiều thuyền máy trên sông Gianh và dọc hai bên bờ để tìm kiếm người đàn ông mất tích.

Nạn nhân là ông Phạm Hồng (SN 1961, trú thôn Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày hôm qua (19-11), ông Hồng cùng vợ là bà Mai Thị Thịnh điều khiển thuyền máy ra sông Gianh thả lưới. Khi đến đoạn qua tổ dân phố Cồn Két, phường Bắc Gianh, thuyền bất ngờ gặp gió đông bắc mạnh, sóng lớn ập vào khiến phương tiện bị lật.

Bà Thịnh may mắn vùng vẫy thoát ra khỏi thuyền và tự bơi được vào bờ. Riêng ông Hồng bị nước cuốn trôi, hiện chưa được tìm thấy.

Người thân của nạn nhân ngồi bệt bên mép sông Gianh, mong ngóng từng thông tin.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng phường Bắc Gianh tích cực triển khai

Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn, nước sông Gianh dâng cao sau nhiều ngày mưa.

Đến cuối giờ chiều 20-11, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc tìm kiếm trong đêm nếu thời tiết cho phép.

Theo bà Trần Ngọc Hương, UBND phường Bắc Gianh đã gửi văn bản đến UBND các xã, phường Ba Đồn, Bắc Trạch, Nam Gianh… đề nghị phối hợp lực lượng và phương tiện để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.