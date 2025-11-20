Lâm Đồng cấm xe trọng tải hơn 3,5 tấn đi qua đèo Tà Nung

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các tuyến đường vào TP Đà Lạt cũ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Hiện nay, địa phương cấm các phương tiện đi lại qua đèo Prenn, Mimosa, D’ Ran và tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 23/11 trên địa bàn tỉnh.

Đèo Tà Nung cấm các phương tiện có trọng tải hơn 3,5 tấn qua lại.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại vào TP Đà Lạt (cũ), Sở Xây dựng thông báo cấm ô tô tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn đi qua qua đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) bắt đầu từ 14h ngày 20/11 đến 24h ngày 23/11.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin nội dung nêu trên để các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện vận tải biết, thuận tiện trong quá trình tham gia giao thông.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 2220, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600 đến Km226+800 ( đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 đến Km249+968, Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh này.

Đây là hai vị trí xảy ra sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài từ tối 15/11 đến sáng 19/11, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Sạt lở trên đèo Mimosa. (Ảnh: Thiên Trang)

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy , với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một vài phương tiện; trong đó, có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.