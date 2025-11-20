Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

Ngày 20-11, theo thông tin của phóng viên Báo Người Lao Động, mưa lớn, lũ đổ về những ngày qua khiến 4 người ở xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tử vong. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.



Lực lượng cứu hộ đào tìm thi thể ông N.N.D. bị sạt lở vùi lấp.

Cụ thể tại Khoảnh 4, Tiểu Khu 122, xã Lạc Dương xảy ra mưa nhiều, nước chảy xiết. Trong lúc bảo vệ hồ nuôi cá tầm, ông N.V.T. (35 tuổi, quê Bắc Giang, làm việc tại hồ nuôi cá) không may trượt chân và bị nước cuốn.

Tại thôn Đarahoa, ông N.N.D. (44 tuổi; ngụ TP HCM) bị đất sạt lở đè tử vong tại Tiểu khu 97; Còn tại thôn 6, xã Lạc Dương, 2 người gồm ông B.V.D. (31 tuổi, quê Thanh Hoá) và bà K.S.K.E (39 tuổi, cùng ngụ thôn 6) đang núp mưa trong lán thì bị cây đổ vào, tử vong.

Cũng tại địa phương này, do mưa to lũ lớn, tại Tiểu khu 132 có 10 người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng lên phương án tiếp cận hiện trường.

Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng đã liên lạc với 10 người và xác nhận vẫn an toàn.

Tuy nhiên, khu vực này đang bị cô lập, không đảm bảo an toàn nên lực lượng cứu hộ và UBND xã Lạc Dương đang lên phương án để đưa nhóm 10 người đến nơi an toàn.

Thống kê sơ bộ, mưa lũ từ ngày 17-11 đến nay khiến khoảng 1.162 ha cây trồng ở tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu là hoa màu, nhiều đường xá, đường đèo sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Thiệt hại những ngày qua ước tính trên 800 tỉ đồng, trong khi ngân sách dự phòng của tỉnh chỉ còn 90 tỉ đồng và dự kiến dùng hết cho công tác cứu trợ, khắc phục ban đầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.