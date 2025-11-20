Hơn 19.000 ngôi nhà bị ngập, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo

Ngày 20/11, UBND tỉnh Gia Lai có công văn đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng xuất 2.000 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp cho người dân đang bị thiệt hại nặng nề cho mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 6h ngày 20/11, mưa lũ khiến 3 người chết (phường Quy Nhơn 1 người, phường Quy Nhơn Đông 2 người); hơn 19.200 ngôi nhà với khoảng 71.086 người bị ngập, cô lập.

Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng, hư hỏng các công trình nông nghiệp. Ước tính thiệt hại 1.000 tỷ đồng.

Nước ngập sâu, dân vùng lũ Gia Lai đứng trên mái nhà cầu cứu

Để ứng phó với mưa lũ, Công an tỉnh Gia Lai huy động 11 Trung đội bố trí tại Đông Gia Lai và 1 Trung đội bố trí tại Tây Gia Lai với khoảng 1.824 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, công an tỉnh Gia Lai cũng huy động khoảng 3.615 lượt cán bộ, chiến sĩ cấp xã, cùng 5.014 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, 380 dân phòng cùng 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô, khoảng 4.000 áo phao để tham gia công tác hỗ trợ chính quyền, người dân ứng phó mưa lũ.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp di dời 2.850 hộ dân với 10.529 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 766 người dân thoát vùng ngập nước sâu; kiểm tra, rà soát hơn 402 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt chia cắt để chủ động lực lượng phương tiện lập rào chắn, cảnh báo người dân.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng huy động lực lượng 1.617 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ di dời, sơ tán 2.463 hộ với khoảng 6.704 nhân khẩu.

Người dân Gia Lai dỡ mái để thoát khỏi căn nhà đang bị dòng lũ dữ nhấn chìm

Theo thống kê, từ 19h ngày 19/11 đến 5h ngày 20/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, lượng mưa trung bình là 10mm, rải rác có nơi mưa to đến rất to như hồ Mỹ Thuận (xã Ngô Mây) 133mm; hồ Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) 84mm; hồ Đá Mài (xã Canh Vinh) 61mm; Cát Tân (xã Phù Cát) 60mm.

Trong 2 ngày, từ 18/11 đến 19/11, lượng mưa trung bình là 215mm, phổ biến từ 200 - 500mm, cá biệt có nơi trên 500mm như Hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 846mm; Canh Hòa (xã Vân Canh) 817mm; hồ Long Mỹ (Quy Nhơn Tây) 791mm; Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) 640mm; cầu sông Đinh (xã An Lão) 593mm; An Vinh (xã An Vinh) 575mm; An Toàn (xã An Toàn) 560mm.

Lực lượng công an, quân đội dầm mình trong nước cứu người dân vùng lũ Gia Lai.

Riêng ngày 19/11, ghi nhận lượng mưa trung bình là 128mm, phổ biến 100 - 300mm, cá biệt có nơi mưa trên 300mm như trạm Canh Hòa (xã Vân Canh) 539mm; Hồ Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây) 463mm; hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) 454mm; cầu sông Đinh (xã An Lão) 383mm; Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) 381mm; hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây) 337mm, Chi cục Thủy lợi (phường Quy Nhơn Nam) 336mm.

Dự báo, từ đêm 20/11 đến sáng 22/11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.