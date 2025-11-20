Lũ dâng đến bụng, người đàn ông ở Nha Trang vẫn ôm 3 chú chó không rời: Khoảnh khắc gây bão MXH

Những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung. Một khoảnh khắc xúc động tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) đã được báo VNExpress ghi lại, nhanh chóng lan truyền và nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, vào ngày 17/11, khi nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều khu dân cư, hình ảnh ông Minh Trí (43 tuổi) lội qua dòng nước ngập đến bụng đã khiến nhiều người phải dừng lại. Dù phải gồng mình di chuyển trong lũ để rời khỏi căn nhà bị ngập hơn nửa mét, ông Trí vẫn không quên mang theo ba chú chó cưng. Trong bức ảnh, ông Trí ôm chặt hai chú chó nhỏ trong vòng tay, còn một chú chó lớn khác bơi theo sát bên.

Ông Trí cùng 3 chú chó (Ảnh: VNExpress)

"Nước bắt đầu dâng từ trưa, đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu rút " ông Trí chia sẻ với phóng viên VNExpress và cho biết khu vực này từng nhiều lần ngập nhưng chưa bao giờ sâu như hôm nay.

Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cùng xúc động trước tấm lòng của ông chủ tốt bụng:

“Nhìn mà thấy thương quá, cảm ơn ông chủ tốt bụng đã đưa các em cún theo."

“Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy. Vì với tôi, tụi nó cũng quan trọng không kém những tài sản khác trong gia đình.

“Sinh mạng nào cũng quý mà. Giữa nguy hiểm, thứ quan trọng nhất mình mang theo.”

(Ảnh: Phát Trần)

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện tương tự về việc người dân chạy lũ chỉ kịp mang theo thú cưng, điển hình như hình ảnh một người dân tại Đắk Lắk ngồi trên thuyền cùng hai chú chó và ít quần áo khi nhà ngập đến nóc, cũng được chia sẻ và nhận về nhiều phản hồi tích cực.