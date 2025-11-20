Lũ dâng đến bụng, người đàn ông ở Nha Trang vẫn ôm 3 chú chó không rời: Khoảnh khắc gây bão MXH

Những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung. Một khoảnh khắc xúc động tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) đã được báo VNExpress ghi lại, nhanh chóng lan truyền và nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.
Cụ thể, vào ngày 17/11, khi nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều khu dân cư, hình ảnh ông Minh Trí (43 tuổi) lội qua dòng nước ngập đến bụng đã khiến nhiều người phải dừng lại. Dù phải gồng mình di chuyển trong lũ để rời khỏi căn nhà bị ngập hơn nửa mét, ông Trí vẫn không quên mang theo ba chú chó cưng. Trong bức ảnh, ông Trí ôm chặt hai chú chó nhỏ trong vòng tay, còn một chú chó lớn khác bơi theo sát bên.
"Nước bắt đầu dâng từ trưa, đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu rút " ông Trí chia sẻ với phóng viên VNExpress và cho biết khu vực này từng nhiều lần ngập nhưng chưa bao giờ sâu như hôm nay.
Hình ảnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cùng xúc động trước tấm lòng của ông chủ tốt bụng:
“Nhìn mà thấy thương quá, cảm ơn ông chủ tốt bụng đã đưa các em cún theo."
“Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy. Vì với tôi, tụi nó cũng quan trọng không kém những tài sản khác trong gia đình.
“Sinh mạng nào cũng quý mà. Giữa nguy hiểm, thứ quan trọng nhất mình mang theo.”
Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện tương tự về việc người dân chạy lũ chỉ kịp mang theo thú cưng, điển hình như hình ảnh một người dân tại Đắk Lắk ngồi trên thuyền cùng hai chú chó và ít quần áo khi nhà ngập đến nóc, cũng được chia sẻ và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/11 đến 8h sáng nay có nơi trên 200mm như: trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 482.8mm, trạm UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk) 229.2mm, trạm Đại Lãnh (Khánh Hòa) 393.2mm,…
Dự báo, từ sáng nay đến đêm mai (21/11), Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
Sau đó, ngày và đêm 22/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.