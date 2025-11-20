Mưa lũ, sạt lở miền Trung - Tây Nguyên: 46 người chết và mất tích

Trong đợt mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết, mất tích. Trong đó 36 người chết ở các địa phương: Huế (2), Đà Nẵng (1), Gia Lai (3), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (14); 10 người mất tích ở: Quảng Trị (1), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (4), Lâm Đồng (1).

Về tài sản có 146 ngôi nhà bị hư hỏng, 52.056 nhà ngập: Quảng Trị (99), Huế (635), Đà Nẵng (184), Gia Lai (19.200), Đắk Lắk (22.938), Khánh Hòa (9.000).

Ngoài ra có hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu và hơn 2.100 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị hư hỏng; Gần 40.000 con gia súc, gia giầm chết, bị cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm chịu thiệt hại (Khánh Hòa).

Ngày 20/11, nhiều địa phương tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước, người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Tính đến chiều 20/11, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã. Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã ngập sâu, sạt lở; 14 chuyến tàu khách phải bãi bỏ.

Đáng chú ý, tại Km226+700 Quốc lộ 20, đèo Mimosa - Lâm Đồng bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông.

Vụ sạt lở trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng khiến đất đá, cây cối đổ ập xuống vực sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Để khắc phục và ứng phó với mưa lũ, sạt lở, tỉnh Gia Lai kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 2.000 tấn gạo để cứu trợ cho người dân và 100 tỷ đồng để khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch; 200.000 viên CloraminB để khử trùng nguồn nước sinh hoạt; 200.000 viên khử khuẩn Aquatabs và các vật tư y tế để giúp Nhân dân phòng chống dịch bệnh; 500.000 liều vaccine và 50 tấn thuốc Thú y để phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

Tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị hỗ trợ 2.000 tấn gạo; 3.000kg Cloramine B lọc nước; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu; 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ xuồng DT3; 2 máy phát điện; 6.000 phao tròn; 3.000 áo phao; 50 bè nhẹ.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; lực lượng công binh hỗ trợ khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến.

Tính đến chiều 20/11, vùng hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn chìm trong biển nước.