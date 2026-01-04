Thông báo khẩn với tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 12 giờ hôm nay

Công an TP Hà Nội trưa ngày 4/1/12026 cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Phạm vi và thời gian cấm

Theo phương án thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, xe tải trên 10 tấn không được lưu thông trên Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại.

Thời gian cấm kéo dài từ 12h đến 24h ngày 4/1/2026.

Các hướng phân luồng giao thông chính

Để bảo đảm giao thông thông suốt, các phương tiện thuộc diện hạn chế sẽ được phân luồng theo nhiều hướng thay thế, tùy theo lộ trình di chuyển.

Hướng Đại lộ Thăng Long – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và ngược lại: Phương tiện đi từ nút giao Láng – Hòa Lạc theo QL21A – QL1A – đường tỉnh 494, qua nút giao Liêm Tuyền để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, QL5 và cao tốc Hà Nội – Bắc Giang: Từ nút giao Liêm Tuyền, phương tiện đi QL21B – đường tỉnh 499, vào cao tốc Thái Bình – Hưng Yên, kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ.

Hướng cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang đi QL32 và ngược lại: Phương tiện được phân luồng qua QL5, cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, các trục Trường Sa – Hoàng Sa – Võ Văn Kiệt, qua cầu Thăng Long để kết nối QL32. Từ xa, xe có thể đi QL18 – QL2 – Võ Văn Kiệt – cầu Thăng Long.

Hướng từ QL32 đi các trục lớn của thành phố: Xe đi Đại lộ Thăng Long có thể lựa chọn QL21A hoặc các tuyến tỉnh lộ 419, 421, 422, 70. Xe đi cầu Thăng Long, QL5 và các cao tốc phía Đông thực hiện theo các phương án phân luồng nêu trên.

Hướng từ cao tốc Hà Nội – Lào Cai và các quốc lộ phía Tây Bắc: Các phương tiện được hướng dẫn đi qua QL2, cầu Vĩnh Thịnh, Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp, kết nối linh hoạt với Đại lộ Thăng Long, QL32, QL5 hoặc các tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Hà Nội – Hải Phòng.

Phương án phân luồng cho các phương tiện - Ảnh: AI

Khuyến cáo người tham gia giao thông

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi thông tin, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời chấp hành hệ thống biển báo để tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức phân luồng.