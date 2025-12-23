Phát hiện 3 nữ nhân viên bán dâm cho 2 khách nam tại quán cà phê chòi

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an phường Chơn Thành triệt xóa một tụ điểm hoạt động chứa mại dâm tại quán cà phê Bảo Thy, ở khu phố 2, phường Chơn Thành.

Trước đó, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Chơn Thành phát hiện 2 phòng tại quán Bảo Thy có 3 nhân viên nữ đang bán dâm cho 2 khách nam.

Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Khanh (SN 2000, cả hai đều quê tỉnh Vĩnh Long).

Các đối tượng đã lợi dụng hình thức kinh doanh quán cà phê để hoạt động tổ chức hoạt động mại dâm tại quán nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.