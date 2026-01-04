Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi đang mang thai 34 tuần

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004; ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Thiên Nhi

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin cho biết, chiều 17/12, Nguyễn Thị Thiên Nhi điều khiển xe mô tô đi từ nhà (phường Long Châu) đến chợ Vĩnh Long mua đồ, Nhi thấy chị P.T.T.L (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Sau đó, Nhi đi theo chị L., phóng xe lên áp sát rồi giật dây chuyền của chị L. và tăng ga bỏ chạy. Ngày 18/12, chị L. đến Công an phường Long Châu trình báo bị cướp sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trị giá trên 42 triệu đồng.

Bằng các biện nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Long Châu xác định Nhi là nghi phạm nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng, công an thu giữ số tiền mà Nhi đã bán sợi dây chuyền cướp giật của chị L.