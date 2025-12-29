Hưng Yên - Tỉnh sẽ có sân bay quốc tế, nằm ở vị trí nào?

Hưng Yên lấy ý kiến với Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Ủy ban nhân dân Hưng Yên vừa công bố việc lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển trong bối cảnh không gian kinh tế – đô thị của địa phương đang mở rộng nhanh chóng.

Theo danh mục các dự án ưu tiên trong giai đoạn 2026–2030, tỉnh dự kiến triển khai hơn 20 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thương mại, dịch vụ và du lịch. Các dự án này có quy mô lớn, trải dài từ vài trăm đến hơn một nghìn héc-ta, hướng tới khai thác lợi thế sinh thái, cảnh quan và dư địa phát triển mới.

Ở nhóm hạ tầng kỹ thuật, dự thảo quy hoạch đề cập đến phương án nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế tại xã Đồng Châu sau năm 2030. Dự án này được định hướng triển khai phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia, góp phần tăng khả năng kết nối vùng và liên vùng trong dài hạn.

Ảnh minh họa sân bay Hưng Yên bằng AI nếu dự án được xem xét thông qua

Theo UBND tỉnh, việc điều chỉnh và cập nhật quy hoạch lần này là cơ sở để khai thác hiệu quả lợi thế về quy mô không gian sau sáp nhập, qua đó hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Hưng Yên đặt định hướng phát triển hệ thống đô thị – nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm. Các chuỗi đô thị sẽ được tổ chức gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản và có sự kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, qua đó từng bước khẳng định vị thế mới của địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Việc Hưng Yên nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế có ý nghĩa gì?

Xét về vị trí địa lý, việc Hưng Yên nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế sau năm 2030 mang nhiều ý nghĩa đối với cấu trúc hạ tầng hàng không miền Bắc. Hưng Yên nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp trực tiếp với Hà Nội và là điểm trung chuyển tự nhiên giữa Thủ đô với các tỉnh ven biển Bắc Bộ.

Đồ họa: Thái Hà

Từ khu vực dự kiến tại xã Đồng Châu, khoảng cách đến Sân bay Nội Bài vào khoảng 55–65 km, đến Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) ước khoảng 80–90 km, đến Sân bay Vân Đồn khoảng 170–180 km. Các khoảng cách này cho thấy sân bay Hưng Yên, nếu hình thành, sẽ có thể đóng vai trò bổ trợ cho mạng lưới sân bay hiện hữu.

Về ý nghĩa phát triển, sân bay quốc tế tại Hưng Yên có thể trở thành đầu mối logistics – hàng không mới của vùng trung tâm Bắc Bộ, đặc biệt phù hợp với vận tải hàng hóa, hàng không giá rẻ, charter flight và các đường bay quốc tế ngách.

Với lợi thế nằm gần các hành lang kinh tế lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị mới và trục kết nối Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, sân bay này sẽ góp phần giảm tải cho Nội Bài trong dài hạn, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp cận hàng không cho khu vực phía đông và đông nam Thủ đô.

Hưng Yên đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc sở hữu một sân bay quốc tế không chỉ mang ý nghĩa về hạ tầng giao thông mà còn là đòn bẩy định vị vai trò mới của địa phương trong mạng lưới đô thị – kinh tế vùng và quốc gia.



