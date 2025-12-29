Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026

Kế hoạch tặng quà Tết 2026 của Hà Nội: Hơn 1,16 triệu suất

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Hà Nội chi tiền mừng thọ từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người để chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, cùng nhiều chính sách chăm lo an sinh xã hội khác.

Ngày 15/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, người cao tuổi và nhiều nhóm yếu thế khác.

Theo kế hoạch, việc thăm hỏi, tặng quà phải bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ chế độ, kịp thời, tuân thủ quy định tài chính hiện hành, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người dân.

Dự kiến, toàn thành phố có 1.165.878 suất quà, tổng kinh phí 574.423.500.000 đồng, từ ngân sách thành phố, ngân sách cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Ảnh minh họa

Tiền mừng thọ người cao tuổi tại Hà Nội dịp Tết 2026

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, mức tiền mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi dịp Tết 2026 được thực hiện bằng tiền mặt, dao động:

Từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người, tùy độ tuổi theo quy định.

UBND các xã, phường được giao chủ động cân đối thêm các nguồn huy động hợp pháp để quyết định mức trợ cấp, quà tặng phù hợp với khả năng địa phương.

Các mức quà Tết bằng tiền mặt cho nhóm đối tượng chính sách

Trong kế hoạch, Hà Nội quy định nhiều mức quà Tết khác nhau, trong đó:

Mức 2.000.000 đồng/người

Áp dụng với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh nặng; người hoạt động cách mạng trước 1945; thân nhân liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người từng bị địch bắt tù, đày…

Mức 1.000.000 đồng/người

Áp dụng với con đẻ người nhiễm chất độc hóa học; đại diện thờ cúng liệt sĩ; quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức 500.000 đồng/người

Dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ trực tiếp trong dịp Tết và bổ sung tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung.

Tiền mừng thọ người cao tuổi tại TPHCM từ 1/1/2026

Ngày 14.11.2025, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND, quy định mức tiền mừng thọ người cao tuổi áp dụng từ 1/1/2026, cụ thể:

70 và 75 tuổi: 800.000 đồng/người/lần.

80 và 85 tuổi: 1.200.000 đồng/người/lần.

90 và 95 tuổi: 1.800.000 đồng/người/lần

100 tuổi: 2.300.000 đồng/người/lần + 5m vải lụa + khánh vàng mừng thọ.

Khánh vàng được chế tác theo quy định với khối lượng vàng là 0,08 chỉ vàng 24K/cái. Tính cả tiền gia công chế tác chữ, in hình trên khánh và tiền khung thì mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/cái.

Trên 100 tuổi: 2.400.000 đồng/người/lần.

Tiền mừng thọ tại Ninh Bình

Người 70 và 75 tuổi được tặng 300.000 đồng, người 80 và 85 tuổi nhận 500.000 đồng còn người 95 tuổi được tặng 700.000 đồng.

Các cụ trên 100 tuổi nhận quà tặng ở mức 1 triệu đồng. Đặc biệt, người tròn 100 tuổi nhận quà tặng là 5m vải lụa trị giá không quá 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Tiền mừng thọ tại Thái Nguyên

Người 70 tuổi nhận quà 300.000 đồng, 75 tuổi nhận 400.000 đồng, 80 tuổi là 500.000 đồng, 85 tuổi là 700.000 đồng, 90 tuổi nhận 800.000 đồng và 95 tuổi nhận 900.000 đồng.

Đặc biệt, người tròn 100 tuổi được tặng 5m vải lụa trị giá tối đa 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Lưu ý về chi trả tiền mừng thọ ở Thái Nguyên

Theo quy định, người từ 90 tuổi trở lên do Sở Y tế đảm nhiệm chi trả, trong khi nhóm 70–85 tuổi do UBND cấp xã thực hiện trong dự toán chi thường xuyên hằng năm.

Tiền mừng thọ tại Đồng Nai

Ngày 12/10/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam, đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có đăng ký thường trú) ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi 2009.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ, có trách nhiệm thực hiện chúc thọ, mừng thọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, căn cứ tại Điều 3 Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND có quy định cụ thể về mức chỉ quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi: 400.000 đồng/người.

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi: 500.000 đồng/người.

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi: 1.200.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 200.000 đồng).

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi: 1.400.000 đồng/người (bao gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 400.000 đồng).

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi: 4.000.000 đồng/người (bao gồm: 1.500.000 đồng tiền mặt; 5 mét vải lụa trị giá 700.000 đồng và khánh (hoặc tranh) chúc thọ trị giá 1.800.000 đồng).

- Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: 3.000.000 đồng/người/năm (bao gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng).

Như vậy, từ 01/01/2026 chi tặng 500.000 đồng/người tiền mừng thọ người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi.