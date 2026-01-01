Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

Ảnh: Di Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:41 01/01/2026
Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ khi ghi nhận cảnh tượng khá thông thoáng, trái ngược với hình ảnh đông đúc thường thấy mỗi dịp lễ.

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 1.

Tại khu vực sảnh làm thủ tục của nhà ga T1 và T3, dòng hành khách di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng chen chúc hay quá tải

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 2.

Theo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Dương lịch 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 131.000 lượt hành khách, tăng khoảng 9% so với ngày thường (120.000 khách/ngày) và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 3.

Hai ngày cao điểm nhất được dự kiến rơi vào 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 135.000 lượt khách/ngày

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 4.

Mặc dù vậy, trong sáng đầu năm mới, tình hình khai thác tại sân bay vẫn khá “dễ thở”, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho nhiều hành khách mở đầu năm 2026

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 5.

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 6.

Trước các quầy thủ tục mặt đất, chỉ có một vài lượt khách cho mỗi hàng

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 7.

Khu vực ngoài sân bay cũng không quá tấp nập

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 8.

Sân bay vẫn khá thông thoáng, hành khách không phải xếp hàng quá dài

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 9.

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 10.

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 11.

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026- Ảnh 12.

