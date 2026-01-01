Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Dương lịch 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 131.000 lượt hành khách, tăng khoảng 9% so với ngày thường (120.000 khách/ngày) và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025