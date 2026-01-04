Khởi tố Phùng Thị Lan Anh sinh năm 2002

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, hoạt động đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, kéo theo các hệ lụy về kinh tế, xã hội. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lan Anh về hành vi "Đánh bạc" trên không gian mạng, theo quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can tham gia đánh bạc trực tuyến trên trang cá cược HITCLUB

Trước đó, ngày 16/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh Phùng Thị Lan Anh (sinh ngày 15/3/2002, trú tại số nhà 50, đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện tham gia hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua mạng Internet. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập Phùng Thị Lan Anh đến trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Phùng Thị Lan Anh đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Quá trình làm việc, Lan Anh tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max là phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ thiết bị này, Cơ quan điều tra phát hiện một tài khoản đánh bạc mang tên "PhungQuangTrong", tên nhân vật "Phungquangg11" đăng ký và hoạt động trên trang cá cược đổi thưởng HITCLUB (địa chỉ: v.hit…..). Tài khoản đánh bạc nêu trên được liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng BIDV mang tên Phùng Thị Lan Anh, dùng để thực hiện các giao dịch nạp và rút tiền phục vụ việc cá cược. Theo kết quả xác minh, hệ thống cá cược trên trang HITCLUB áp dụng tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương ứng với 1 đồng Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, vào hồi 19 giờ 18 phút ngày 15/12/2025, Phùng Thị Lan Anh đã sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV của mình để nạp số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản đánh bạc nhằm tham gia cá cược trái phép dưới các hình thức "Tài xỉu" và "Tài xỉu MD5". Do tham gia nhiều phiên chơi khác nhau, Lan Anh không nhớ chính xác từng lần đặt cược. Tuy nhiên, khi được Cơ quan điều tra cho xem lịch sử giao dịch, dữ liệu cá cược và hình ảnh trích xuất từ tài khoản đánh bạc, Phùng Thị Lan Anh đã xác nhận toàn bộ nội dung là đúng sự thật.

Trong quá trình làm việc, Phùng Thị Lan Anh thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, đồng thời tự nguyện giao nộp số tiền còn lại có liên quan đến hành vi đánh bạc là 12.300.000 đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 22/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lan Anh về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, tránh những hệ lụy pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.