Vì sao "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, tạm giam?

Liên quan vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bị bắt, tối 1/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM, Hải và 40 đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng thú nhận thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, kéo dài nhiều năm.

Theo đó, dưới vỏ bọc “giải cứu miễn phí”, tự xưng là “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, Nguyễn Thanh Hải cùng đồng bọn dựng lên đường dây cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đưa người xuất - nhập cảnh trái phép với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Hải khai đã chủ động xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người bị lừa sang Campuchia” thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Hải thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” nhằm tạo uy tín và lấy lòng tin của các gia đình đang có người thân bị giam giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia.

Tuy nhiên, theo lời khai, mọi cuộc “giải cứu” đều gắn với điều kiện phải có tiền.

Khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu chuyển tiền trước, nếu không đáp ứng sẽ từ chối hỗ trợ. Nhóm của Hải còn tổ chức tiếp nhận người dân tại địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng xã hội như một hình thức quảng bá cho hoạt động phạm tội.

Khi xác định được vị trí nạn nhân đang bị giữ tại các “sào huyệt” lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra ngoài. Hải và đồng bọn nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian.

Các đối tượng khai nhận, một phần tiền được trả cho đầu mối Campuchia, phần chênh lệch còn lại bị Hải và đồng bọn chia nhau hưởng lợi bất chính. Sau khi nhận đủ tiền, nhóm này tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có giấy tờ hợp pháp.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác núp bóng danh nghĩa “hiệp sĩ cứu người”. Trong đó, Huỳnh Cao Cường thừa nhận đã lợi dụng các tài khoản TikTok, Facebook để đăng tải video dàn dựng cảnh giải cứu nhằm dụ dỗ các gia đình nạn nhân.

Theo lời khai, nếu phía Campuchia đưa ra mức tiền chuộc từ 185 - 240 triệu đồng, Cường sẽ báo với gia đình nạn nhân từ 280 - 400 triệu đồng để chiếm đoạt phần chênh lệch. Sau khi vượt biên trái phép thành công, nạn nhân chỉ được bàn giao khi người nhà chuyển đủ tiền theo yêu cầu.

Cường khai đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ “giải cứu” với thủ đoạn trên, thu lợi số tiền rất lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng về 5 tội danh, gồm: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam, thu giữ nhiều thiết bị điện tử để phục vụ điều tra và tiếp tục mở rộng vụ án.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào việc làm “việc nhẹ, lương cao” và các hoạt động “giải cứu” trên mạng xã hội, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.