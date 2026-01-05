Người dân vượt rét mướt đi làm sau kỳ nghỉ lễ, hàng loạt tuyến đường ùn tắc

Ngay từ sáng sớm, người dân đã đồng loạt đi làm, đi học, khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng đông đúc, lưu lượng phương tiện tăng cao.

Clip ùn tắc giao thông tại Hà Nội (Nguồn: Như Hoàn)

Hà Nội: Người dân chật vật di chuyển

Ngày đầu tiên người dân quay trở lại nhịp sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2026, không khí giao thông tại Hà Nội trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Từ sáng sớm, khi người dân đi làm và học sinh trở lại trường, nhiều tuyến đường huyết mạch đã rơi vào tình trạng ken đặc xe cộ. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm chạp, thậm chí đứng im trong thời gian dài vào giờ cao điểm.

Tại nhiều khu vực cửa ngõ và trục đường trung tâm, ùn tắc kéo dài hàng cây số khiến việc đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Nhiều người chật vật tìm cách thoát khỏi điểm tắc để kịp giờ làm, giờ học.

Khoảng 7h sáng, tại đường Hồ Tùng Mậu hướng đi Xuân Thuỷ (Cầu Giấy) chật kín xe cộ (Ảnh: Như Hoàn)

Nút giao Mai Dích các phương tiện xếp hàng dài để qua chỗ tắc

Lực lượng cảnh sát giao thông đội số 7 đã làm việc từ rất sớm để đảm bảo giao thông trong ngày đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ

Trẻ nhỏ cùng phụ huynh mắc kẹt trong dòng xe ùn ứ kéo dài.

Tại khu vực lối lên, xuống của đường vành đai 3 có một số đoạn bị ùn tắc.

Dòng xe ken đặc, nối đuôi nhau tại hầm chui Trung Hoà

Đường Khuất Duy Tiến tắc cả trên vành đai 3 lẫn phía dưới

Khoảng 7h45 sáng, đường Nguyễn Trãi cũng trong tình trạng ùn tắc do lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau hướng về Ngã Tư Sở.

Ngã Tư Sở ken đặc phương tiện, không còn khoảng trống.

TP.HCM: Ùn tắc kéo dài

Tại TP.HCM, ghi nhận trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, các trục đường chính đều đông nghịt xe cộ từ khung giờ cao điểm buổi sáng. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm nhưng nhìn chung trật tự giao thông vẫn được đảm bảo.

Lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhờ đó, các điểm nóng chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ và nhanh chóng được giải tỏa.

Ảnh: Di Anh

Dân văn phòng quay trở lại nhịp làm việc thường ngày



