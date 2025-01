NSND Tự Long gặp gỡ, trao kỷ niệm chương đặc biệt nhất của WeChoice Awards cho gia đình liệt sĩ Tăng Bá Hưng

Đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 khép lại với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những màn trình diễn bùng nổ đến màn vinh danh dành cho những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất hay cả những khoảnh khắc lắng đọng... thì trong lòng mỗi người tham gia trực tiếp tại chương trình hay qua màn hình trực tuyến vẫn không thể quên một gia đình đặc biệt có mặt trong đêm Gala này - đó chính là gia đình chị Nguyễn Thị Huyền, vợ của Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng, người anh hùng đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ trong cơn bão số 3 Yagi.

Tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, trong lúc cùng đồng đội và người dân cắt tỉa cây đổ, Trung tá Tăng Bá Hưng đã không may bị điện giật. Mặc dù đã được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Kiến An cấp cứu kịp thời, nhưng cuối cùng anh đã không thể vượt qua.

Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng và chiếc kỷ niêm chương đặc biệt của WeChoice Awards 2024

Dù không phải là đề cử chính thức tham gia vào cuộc đua bình chọn, nhưng Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng cũng như những chiến sĩ đã hy sinh vì nhân dân trong cơn bão thảm khốc năm 2024, vẫn sống mãi trong lòng hàng triệu người Việt Nam.

Xúc động trước câu chuyện của Trung tá Tăng Bá Hưng, Đại tá - NSND Tự Long, Đại sứ truyền cảm hứng WeChoice 2024, đã trực tiếp gặp gỡ gia đình liệt sĩ Tăng Bá Hưng sau khi Gala kết thúc, để bày tỏ lòng tri ân và trao kỷ niệm chương của WeChoice cho gia đình chị.

Chiếc kỷ niệm chương dành cho "người anh hùng sống mãi trong lòng dân", một Trái tim dũng cảm đặc biệt.

Khoảnh khắc Đại tá - NSND Tự Long trao kỷ niệm chương tri ân cho gia đình liệt sĩ Tăng Bá Hưng

Trong tiết mục mở đầu của chương trình - We "Love" - những dòng tin nhắn cuối cùng của liệt sĩ Hưng gửi về cho gia đình cũng đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Đây chính là lời tri ân đầy cảm xúc và sâu lắng, nặng lòng biết ơn dành dành cho những người hùng bình dị nhất từ tận sâu thẳm trái tim những người Việt Nam.

“Em ở nhà bão gió thế nào?” - cho đến những tin nhắn cuối cùng, anh dù ở xa làm nhiệm vụ nhưng vẫn luôn chẳng ngừng đau đáu về nơi hậu phương, tình thương và trách nhiệm của người chồng, người cha dành cho gia đình.

Khi những dòng tin nhắn cuối cùng của Trung tá Tăng Bá Hưng hiện lên màn hình, nhiều người đã không khỏi xúc động

Câu chuyện về Trung tá Tăng Bá Hưng cùng rất nhiều câu chuyện khác đã khiến đêm Gala WeChoice Awards 2024 không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là nơi để nhớ về, tri ân và tôn vinh những người đã hy sinh vì Việt Nam, những ngôi sao sáng trong lòng nhân dân.

WeChoice Awards - Giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2024 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/01/2025, được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin Chính phủ, toàn bộ hệ thống kênh truyền thông của VCCorp và các đối tác truyền thông. Thông tin chi tiết xem tại wechoice.vn.