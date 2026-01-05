Vụ Vạn Thịnh Phát: Chi trả hơn 697 tỷ đồng cho 42.491 trái chủ

Chiều 5/1, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM thông tin về kết quả tổ chức thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó đã hoàn tất việc chi trả tiền đợt 7 cho các trái chủ.

Theo THADS TP.HCM, đơn vị đang tổ chức thi hành Bản án hình sự sơ thẩm ngày 17/10/2024 của TAND TP.HCM; Bản án hình sự phúc thẩm ngày 21/4/2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM 16/6/2025.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo các bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (tổng cộng 43.108 người).

Trong quá trình tổ chức thi hành án, THADS TP.HCM đã lần lượt thực hiện chi trả 6 đợt, với tổng số tiền 9.354 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất 6 đợt chi trả, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được hơn 704 tỷ đồng. Đến 31/12/2025, đơn vị đã thực hiện chi trả đợt 7 cho 42.491 trái chủ, với tổng số tiền hơn 697 tỷ đồng, theo tỷ lệ 2,3406% trên số tiền được thi hành án.

Đối với 617 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo đúng quy định. Song song đó, cơ quan thi hành án cũng tiến hành chi trả bổ sung cho các trường hợp đã hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án và cung cấp đầy đủ thông tin ở các đợt trước.

THADS TP.HCM cho biết đã thực hiện thu phí, miễn giảm phí thi hành án dân sự theo đúng quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư số 216 của Bộ Tài chính.

Hiện nay, cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án theo bản án; đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Khi có thêm nguồn tiền, việc chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện ở các đợt tiếp theo.

THADS TP.HCM đề nghị người được thi hành án và các bên liên quan chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch. Đơn vị đang tập trung toàn bộ lực lượng để tổ chức thi hành án nhanh chóng, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ.