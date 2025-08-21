Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 8.300 tỉ đồng đã đến tay trái chủ

Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM đang thực hiện việc thi hành án đối với vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), căn cứ theo bản án sơ thẩm của TAND TP HCM ngày 17-10-2024, bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM ngày 21-4-2025 và quyết định thi hành án theo yêu cầu được Trưởng THADS TP HCM ký ban hành ngày 16-6-2025.

Hàng chục ngàn trái chủ nhận tiền bồi hoàn

Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nhận chuyển nhượng trái phiếu (43.108 người), gồm các mã trái phiếu: QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

THADS TP HCM cho biết trong quá trình tổ chức thi hành vụ án, tổng số tiền đã thu được đến thời điểm hiện tại đạt hơn 7.464 tỉ đồng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã thu giữ hơn 1.461 tỉ đồng; phần còn lại hơn 6.002 tỉ đồng do THADS TP HCM trực tiếp tổ chức thi hành và thu hồi. Từ số tiền thu được, ngày 25-6 và 15-7-2025, cơ quan thi hành án đã thực hiện đợt chi trả đầu tiên với tổng số tiền 7.250,9 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ, tương ứng tỉ lệ 24,81%. Những trái chủ đủ điều kiện đã được nhận khoản tiền này theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai và minh bạch trong toàn bộ quá trình chi trả.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tiếp đó, ngày 17-7, THADS TP HCM triển khai đợt chi trả thứ 2 với tổng số tiền 696,45 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (những người đã hoàn tất hồ sơ, được phê duyệt), tương ứng với tỉ lệ 2,4553%. Ngày 15-8, cơ quan thi hành án tiếp tục chi trả bổ sung cho các trái chủ thuộc 2 đợt nói trên. Đây là các trường hợp đã cung cấp hoặc bổ sung thông tin tài khoản sau khi đợt chi trả đầu tiên kết thúc.

Sau khi hoàn tất 2 đợt chi trả, THADS TP HCM đã tiếp tục xử lý các tài sản thuộc diện thi hành án và thu được thêm 376,12 tỉ đồng. Trên cơ sở nguồn tiền này, ngày 20-8, THADS TP HCM đã thực hiện chi trả đợt 3 với tỉ lệ 1,25% cho 42.141 trái chủ. Đây là lần chi trả mà số lượng người nhận tiền tăng thêm khoảng 700 trường hợp so với 2 đợt trước, do có thêm trái chủ hoàn tất thông tin hồ sơ và được đưa vào danh sách chi trả.

Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TP HCM cho biết đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền thi hành án theo đúng quy định để bảo toàn tài sản cho đến khi các trái chủ này hoàn tất việc bổ sung thông tin để nhận tiền.

SCB chưa chuyển số tiền hơn 1.155 tỉ đồng

Sau khi hoàn tất 3 đợt chi trả này, THADS TP HCM đang tích cực tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bị cáo Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Việc tiếp tục xác minh và thẩm định giá nhằm bảo đảm 2 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, xác định đúng giá trị thực tế của từng tài sản trước khi tiến hành bán đấu giá, tránh tình trạng định giá thiếu chính xác dẫn đến thất thoát tài sản hoặc gây thiệt hại cho quyền lợi của các trái chủ. Thứ hai, cập nhật các biến động về tài sản (nếu có) phát sinh sau thời điểm xét xử, như thay đổi hiện trạng, phát sinh tranh chấp, thế chấp hoặc chuyển nhượng, để có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Đại diện THADS TP HCM cho biết công tác thẩm định giá sẽ được thực hiện công khai, minh bạch và thận trọng, nhằm bảo đảm khi tổ chức bán đấu giá, toàn bộ tài sản thi hành án đều đã được xác minh đầy đủ về nguồn gốc, tính pháp lý và giá trị thực. "Đây là cơ sở quan trọng để thu hồi được tối đa giá trị tài sản, từ đó có thêm nguồn lực chi trả cho các trái chủ ở những đợt tiếp theo" - đại diện cơ quan thi hành án nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, THADS TP HCM đang tiếp tục yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo. Theo đó, SCB chưa chuyển cho THADS TP HCM hơn 1.155 tỉ đồng.

Mặt khác, THADS TP HCM lưu ý người được thi hành án và các cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường dẫn không chính thống hoặc các trang mạng không rõ nguồn gốc. Cơ quan này khuyến nghị các trái chủ thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của THADS TP HCM để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

THADS TP HCM khẳng định đang tập trung toàn bộ lực lượng để tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch toàn bộ quá trình thu hồi tài sản và chi trả thi hành án, đồng thời nhanh chóng báo tin cho các trái chủ khi có nguồn tiền thu hồi mới hoặc khi có ý kiến trả lời từ cơ quan có thẩm quyền" - đại diện THADS TP HCM cho biết.

Chưa thu phí thi hành án đợt 3 Một điểm đáng chú ý trong đợt chi trả lần này là THADS TP HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án. Lý do là cơ quan này đã nhận được nhiều đơn kiến nghị từ các trái chủ đề nghị xem xét miễn thu phí thi hành án trong vụ việc có quy mô lớn và phức tạp này. Đối với kiến nghị nói trên, THADS TP HCM đã báo cáo và xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ. Cơ quan này khẳng định sau khi nhận được ý kiến chính thức, sẽ thông tin cụ thể và rộng rãi để các trái chủ được biết.



