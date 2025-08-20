Doanh nghiệp trên hành trình kiên trì phụng sự xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng: “Giải thưởng Human Act Prize tiếp thêm động lực cho chúng tôi”

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty Cổ phần VCCorp.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize

Trải qua 2 mùa giải nhiều dấu ấn, Human Act Prize có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp trong việc triển khai và lan tỏa các hoạt động xã hội.

Với thương hiệu thời trang Canifa, doanh nghiệp từng nhận giải thưởng “Sản phẩm/ Dịch vụ bền vững” tại HAP năm 2024, Human Act Prize là cơ hội để các doanh nghiệp nhìn nhận lại hoạt động xã hội và kết nối với các đối tác có chung mục tiêu đóng góp cho cộng đồng.

“Tại Lễ trao giải Human Act Prize năm 2024, tôi có cơ hội gặp gỡ đại diện doanh nghiệp xã hội Tòhe. Chúng tôi đã kết hợp tạo ra dự án “Yêu thương có tất”,hướng tới mục tiêu tạo ra các sân chơi nghệ thuật sáng tạo miễn phí dành cho trẻ em đặc biệt khắp Việt Nam. Dự án là lời khẳng định thiết thực nhất trong việc các doanh nghiệp cùng cộng hưởng và lan tỏa giá trị cho cộng đồng”, chị Đoàn Thị Bích Ngọc, Giám đốc điều hành Canifa cho biết.

Giám đốc điều hành Canifa Đoàn Thị Bích Ngọc

Đại diện Canifa đánh giá cao những điểm mới tại Human Act Prize năm nay, đặc biệt là chương trình đào tạo chuyên sâu cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng. “Với một doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xã hội, việc được đào tạo là một điều vô cùng ý nghĩa”, chị Đoàn Thị Bích Ngọc nói. Chương trình đào tạo giúp nâng cao năng lực điều hành, gia tăng tác động xã hội từ các dự án và kiến tạo những giá trị bền vững lâu dài cho cộng đồng.

Về chủ đề “Kiên trì phụng sự” của Human Act Prize 2025, chị Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại – Marketing và Thương hiệu ngân hàng Standard Chartered bày tỏ: “Chủ đề Kiên trì phụng sự trùng khớp với chiến lược của chúng tôi, đó là đầu tư phát triển cộng đồng, giúp đỡ người yếu thế tại các thị trường mà Standard Chartered hiện diện”.

Giám đốc Đối ngoại – Marketing và Thương hiệu ngân hàng Standard Chartered Trịnh Như Quỳnh

Ngân hàng Standard Chartered đang kết hợp với các tổ chức phi chính phủ để triển khai nhiều dự án cộng đồng tại Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề bất bình đẳng xã hội, đặc biệt là hỗ trợ thanh thiếu niên. Điển hình là 2 dự án “Tự tin lập nghiệp” và “Vững tài chính – Sáng niềm tin” với tổng ngân sách 1 triệu USD.

Thông qua các dự án này, Standard Chartered mong muốn gia tăng cơ hội tham gia thị trường lao động cho thanh thiếu niên, tháo gỡ khó khăn tài chính cho người trẻ và hỗ trợ mô hình khởi nghiệp của phụ nữ, người khuyết tật từ các địa phương có kinh tế chưa phát triển.

“Tại Human Act Prize 2024, chúng tôi được giới thiệu vào danh sách đề cử còn tại mùa giải năm nay, Standard Chartered chủ động đề cử dự án của mình. Thông qua giải thưởng, dự án chúng tôi đang triển khai có thể tiếp cận được người trẻ ở vùng sâu vùng xa, thanh niên gặp khó khăn có thể biết đến nguồn tài trợ của ngân hàng.

Tôi vẫn luôn mong muốn những giải thưởng như Human Act Prize ra đời sớm hơn. Giải thưởng tiếp thêm động lực cho các doanh nghiệp có hoạt động xã hội như Standard Chartered khi được ghi nhận và khích lệ, các dự án cộng đồng cũng tiếp cận nhóm đối tượng hưởng lợi hiệu quả hơn”, đại diện Standard Chartered chia sẻ.