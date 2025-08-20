Bắt nhóm thanh niên 16 tuổi dùng dao cướp tài sản của nhiều người đi đường

Tối 20/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng từ 16 - 18 tuổi để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 3h sáng 18/8, anh V.Q.B (SN 2008, trú phường Quảng Phú) bị nhóm thanh niên lạ mặt dùng dao khống chế, cướp đi một điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực phường Bàn Thạch.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Bàn Thạch khẩn trương khoanh vùng, quyết liệt truy xét. Chỉ sau hơn một ngày đêm, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 4 nghi phạm: Phan Hồ Ka (SN 2009), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2009), Ngô Thái Danh (SN 2008) và Nguyễn Văn Thành (SN 2007).

4 đối tượng tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu cho thấy, trước khi gây án ở phường Bàn Thạch, nhóm này đã thực hiện 3 vụ cướp khác tại các tuyến đường vắng ở phường Hương Trà và phường Quảng Phú. Chúng đi xe máy tháo biển số, tìm người đi một mình rồi giả vờ “xin mượn điện thoại”. Khi nạn nhân lưỡng lự, cả nhóm liền dùng dao đe dọa để cướp tài sản.

Dù có lần tài sản cướp được không có giá trị, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục đi vòng qua nhiều địa bàn để tìm "con mồi" khác. Sau khi gây án, các đối tượng liên tục di chuyển qua Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn… nhằm tránh sự truy bắt của công an, thậm chí còn bàn tính ra Huế để tiếp tục gây án nếu không bị phát hiện.

Hiện, công an đã thu hồi tang vật gồm 2 điện thoại di động, xe máy và dao thái lan các đối tượng dùng gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.