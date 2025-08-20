Bắt khẩn cấp nam thanh niên đánh tài xế xe công nghệ ở TP.HCM

Trước đó, sáng 17/8, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh N.V.T. (sinh năm 1995, ngụ TPHCM) nội dung: Khoảng 23h45 ngày 16/8, anh lái xe ô tô công nghệ có đón khách tại 358 Trường Sa đến số 34 Thạch Lam. Anh T. chở khách vào đường Trường Chinh một đoạn đang thi công nên không cho xe đi phía thuận chiều mà phải chạy xe qua phần đường ngược chiều (có người điều tiết hướng dẫn) để đi qua công trường khi đến trước số 247 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TPHCM.

Anh T. chạy xe theo chỉ dẫn, khi đến trước số 247 Trường Chinh thì xảy ra va chạm với xe máy điện do một nam thanh niên điều khiển, làm người này ngã xuống đường. Anh T. liền xuống xe đỡ người thanh niên này dậy và đưa vào lề đường.

Khi anh T. đứng trước đầu xe và gọi điện thoại cho bảo hiểm xe thì nam thanh niên bất ngờ đi ra dùng tay đánh tới tấp vào mặt anh T. làm chảy máu mũi và gãy sống mũi. Đánh xong, nam thanh niên lên xe bỏ đi, còn anh T. vào bệnh viện thăm khám. Anh T. đã đến Công an trình báo sự việc. Nhận tin báo, Công an phường Bảy Hiền phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc truy xét và xác định được người đánh anh T. là Nguyễn Minh Đức.

Đến 21h20 ngày 18.8, các trinh sát hình sự đã truy xét và bắt được Đức tại phường Tam Thắng, TPHCM (Vũng Tàu cũ). Sau đó, Đức được bàn giao cho Công an phường Bảy Hiền lập hồ sơ xử lý.