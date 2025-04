Phát hiện điểm bất thường, tài xế xe ôm chở thẳng đối tượng sát hại 2 người đến trụ sở công an

Sáng 22/4, tại UBND xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Trần Văn Nhất (62 tuổi, ngụ ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng ông Trần Văn Nhất (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó, vào ngày 31/3, có một đối tượng nhờ ông Trần Văn Nhất (làm nghề chạy xe ôm) ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh chở về huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Trên đường đi, qua trao đổi nói chuyện, nhận thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, nghi vừa thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên ông Nhất đã nhanh chóng chở đối tượng đến trụ sở Công an thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để trình báo.

Sau khi tiếp nhận và qua tiến hành làm việc, Công an thị trấn Chợ Lách xác minh đây là đối tượng liên quan đến vụ án mạng làm 2 người chết vừa xảy ra trên địa bàn thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình vào rạng sáng ngày 31/3 nên tiến hành bắt giữ và liên hệ bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra làm rõ.

Hành động dũng cảm, nhanh trí và nhạy bén của ông Nhất rất xứng đáng được biểu dương khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thưởng 3 triệu đồng cho ông Nhất vì có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ lực lượng Công an khám phá nhanh vụ án giết người.