Thông tin mới vụ nam sinh viên tử vong trên đường ở TP HCM

Liên quan thông tin "thanh niên tử vong trên 'con đường tử thần' ở TP HCM", ngày 20-8, Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu công an xác định xe máy của Lê Nguyên B. (21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP HCM) đã va quẹt với xe container do tài xế N.H.T (44 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm lái.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16-8, người dân lưu thông trên đường số 2, phường Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ) phát hiện Lê Nguyên B. nằm bất động giữa đường, có vệt máu, bên cạnh là xe máy đã ngã mang biển số TP HCM nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định B. đã tử vong.

Qua trích xuất camera, công an xác định thời điểm trên, B. đã va quẹt với một xe container, song xe này rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 19-8, cơ quan chức năng tìm được tài xế T., khi đang đỗ xe container trên đường ở phường Chánh Phú Hòa (tỉnh Bình Dương cũ).

Làm việc với công an, tài xế T. cho biết lý do rời khỏi hiện trường là do không biết xảy ra va chạm.