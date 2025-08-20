Chở ma túy ngụy trang dưới bó rau, cô gái trẻ bị tuyên án tử hình

Hôm nay (20/8), HĐXX TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình nữ bị cáo Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, ngụ TPHCM); tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Bùi Quốc An (SN 2007, ngụ TPHCM) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ; tuyên tù chung thân đối với bị cáo Võ Tân Định (SN 1989, ngụ An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nữ bị cáo Nguyễn Xuân Trang (trái sang) và 2 bị cáo chung vụ tại phiên tòa ngày 20/8.

Theo cáo trạng, chiều ngày 26/12/2023, khi công an và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Nguyễn Xuân Trang và Bùi Quốc An tại huyện Hóc Môn (cũ), cả hai giao nộp gần 4kg Ketamine và hơn 4kg Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trang và An, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm gần 6kg Ketamine và 6kg Methamphetamine. Trang và An khai số ma túy trên là của Võ Tân Định đưa cất giấu để bán.

Qua điều tra xác định, Trang và An có mối quan hệ họ hàng. Tháng 11/2023, một người tên Anh (không rõ lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram liên lạc thuê Trang nhận, cất giấu và đi giao ma túy cho người mua theo yêu cầu của Anh. Từ tháng 11/2023 đến ngày 26/12/2023, Trang và An đã 2 lần nhận ma túy, sau đó giao cho người mua theo yêu cầu của Anh.

Ngày 30/11/2023, người tên Anh nói trên cho người giao 5 gói ma túy (loại ma túy đá và Kentamin, không xác định được khối lượng) cho Trang. Ngày 19/12/2023, Anh gọi điện thoại nói Trang giao 5 gói ma túy cho người mua chia thành 2 lần. Trang đưa ma túy cho An đi giao cho người mua theo yêu cầu của Anh.

Ngày 25/12/2023, Võ Tân Định được người đàn ông tên Achu (không rõ lai lịch, quen vào năm 2021, tại Campuchia) kết bạn trên tài khoản Facebook, gọi điện thuê Định nhận một bao đựng ma túy (trên 9,8kg Ketamine và hơn 10kg Methamphetamine) tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang giao cho Trang.

Ngày 26/12/2023, Anh gọi điện thoại báo cho Trang biết sẽ có người giao ma túy cho Trang. Ngay sau đó, Định gọi Trang, hẹn đến huyện Hóc Môn (cũ) để nhận ma túy. An chạy xe chở Trang đến điểm hẹn gặp Định. Tại đây, Định để bao tải đựng ma túy lên baga xe của Trang và An rồi đặt một bó rau lên trên để ngụy trang. Sau đó, An chở Trang đưa ma túy về chỗ ở, chia ra làm 20 gói, cất giấu, chờ giao cho người mua theo yêu cầu Anh.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26/12/2023, Trang và An bị phát hiện bắt quả tang, cùng vật chứng như trên.

Cáo trạng xác định, bị cáo Định chịu trách nhiệm về hành vi vận chuyển hơn gần 20kg ma túy các loại. 2 bị cáo Trang và An mua bán gần 20kg ma túy.