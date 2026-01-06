Tin vui: Hơn 606.000 người tại Hà Nội sẽ nhận được 300.000 đồng ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Ngày 6/1, theo thông tin từ BHXH Việt Nam cho biết, thực hiện Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày UBND TP. Hà Nội về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, BHXH Hà Nội vừa ban hành công văn hướng dẫn lập danh sách chi quà Tết.

Theo đó, đối tượng được tặng quà là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo danh sách chi trả tháng 02/2026 của cơ quan BHXH.

Ảnh minh họa

Người hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hằng tháng từ bảo hiểm xã hội tỉnh khác, từ BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân chuyển đến đăng ký và nhận lương hưu tại cơ quan BHXH thành phố trước ngày 1/2/2026.

Người lao động nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí đã được cơ quan BHXH Thành phố tiếp nhận, giải quyết và ban hành Quyết định hưởng trước ngày 1/2/2026.

Mức quà tặng cho mỗi người là 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà được UBND các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan BHXH các cơ sở mở tại các Ngân hàng thương mại để tổ chức thực hiện tặng quà.

BHXH cơ sở phối hợp với UBND các phường, xã trên địa bàn quản lý tiếp nhận nguồn kinh phí quà Tết trước ngày 20/1/2026 để chuyển kinh phí cho BHXH thành phố và các Bưu điện trung tâm kịp thời tổ chức chi quà Tết.

BHXH thành phố căn cứ danh sách người hưởng lương hưu và trợ cấpBHXH tháng 2 năm 2026 để lập danh sách tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (đợt 1) ngày 27/01/2026 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và các trường hợp duyệt mới, chuyển đến từ BHXH tỉnh khác được cơ quan BHXH thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành Quyết định hưởng chế độ trước ngày 26/1/2026.

Lập danh sách tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (đợt 2) ngày 2/2/2026 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được duyệt mới, chuyển đến từ BHXH tỉnh khác, từ BHXH Quân đội và BHXH Công an nhân dân có đề nghị hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng 02/2026 trở về trước đã được cơ quan BHXH Thành phố tiếp nhận giải quyết và ban hành Quyết định hưởng chế độ từ ngày 26/1/2026 đến trước ngày 1/2/2026.

BHXH thành phố và Bưu điện Trung tâm tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố Hà Nội cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng qua tài khoản hoặc bằng tiền mặt cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 2 năm 2026.

Theo thống kê của BHXH Hà Nội, tính đến tháng 12/2025 toàn thành phố có hơn 606.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

Đáng chú ý, gần 603.500 người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân, chiếm khoảng 99,5%, cho thấy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng rõ nét trong chi trả lương hưu.