Tin vui: Hơn 1,6 triệu người dân được nhận quà Tết Nguyên đán 2026, ai được hưởng mức cao nhất 600.000 đồng?

Ngày 5/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1654/TTr-TTg ngày 31/12/2025. Theo đó, việc tặng quà được triển khai với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ở mức quà 600.000 đồng, Quyết định nêu rõ việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, cũng như thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng thuộc nhóm được nhận mức quà 600.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối với mức quà 300.000 đồng, Quyết định quy định áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Cụ thể gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân cũng được tặng quà với mức 300.000 đồng, thể hiện sự tri ân của Nhà nước đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo Quyết định, kinh phí thực hiện việc tặng quà được bố trí trong Kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện Quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đã trở thành chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh cả nước chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, việc tặng quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với người có công và gia đình chính sách.

Theo Bộ Nội vụ, tổng kinh phí để tặng quà theo quyết định trên là khoảng 502,7 tỷ đồng. Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.